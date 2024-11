Alok comenta sobre representatividade de artistas locais no show em Belém

O DJ Alok realiza seu show “Aurea Tour” em Belém na noite deste sábado (23/11), no estacionamento do Mangueirão, marcando a contagem regressiva para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (Cop 30). comentou sobre o convite feito a artistas paraenses para participarem do show. Ele destacou a relevância de valorizar a cultura local. “Pra mim é uma honra poder compartilhar a pirâmide com os artistas locais”, afirmou.

Alok destaca que em todos os estados manteve o compromisso de usar a sua visibilidade para potencializar as vozes de artistas locais. “Quando eu fui ao Rio de Janeiro eu trouxe as escolas de samba, em Brasília eu chamei artistas locais também, e aqui é muito importante ter esse lugar de respeito onde eu estou chegando e usar essa plataforma para potencializar as vozes da cultura local”, explica.

O DJ acredita que esse movimento ajuda a reconectar as novas gerações com as vozes tradicionais das culturas locais. Além de ampliar a visibilidade desses artistas para todo o país, impulsionando a cultura do estado.