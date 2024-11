Show com Alok reuniu 250 mil pessoas no Mangueirão

O “Aurea Tour”, do DJ Alok marcou a noite do último sábado (23) em Belém como um dos maiores espetáculos audiovisuais que a capital paraense já viu. O show do embaixador da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30) reuniu 250 mil pessoas no estacionamento do Mangueirão, que celebraram a cultura paraense com muita animação.

O espetáculo marcou o pontapé inicial para o calendário de eventos relacionados à (COP 30), que acontece em novembro de 2025 em Belém e reunirá líderes globais, lideranças indígenas, ambientalistas, organizações ambientais, e claro, a comunidade que pertente à Amazônia.

Todo o show apresentado no Mangueirão foi transmitido ao vivo no canal do DJ Alok, no YouTube, para que ninguém ficasse de fora dessa festa. Ao todo foram mais de 4 horas de live, que estão disponíveis para assistir.

Além do setlist especial do DJ, que contou com músicas populares dos shows de aparelhagem, o evento reuniu apresentações de artistas paraenses diversos, incluindo Joelma, Gaby Amarantos, Viviane Batidão, Pinduca, Zaynara e DJ Elison, além de grupos de músicos indígenas, como o Mapu Huni Kuin, Owerá, Brô MC’s, Yawanawás, Célia Xakriabá, Kaingang e Guarani Nhandewa.

Um dos destaques do show foi o palco, em formato de pirâmide, que exibia imagens e luzes sincronizadas com as batidas do DJ (Foto: Thiago Gomes)

E não foram apenas as apresentações musicais que agitaram o público paraense no evento. O palco em formato de pirâmide do DJ foi sincronizado com um show de drones no céu de Belém, que ficou iluminado com diversas imagens luminosas, incluindo as palavras: “Belém COP 30”.

O espetáculo de sons e luzes de drones também criaram outras imagens no céu, entre elas uma árvore, um cocar indígena, entre outros símbolos que representaram a ancestralidade amazônica e a necessidade de preservar o meio ambiente através de ações mais sustentáveis.

"Belém está entrando para a história. É uma honra fazer parte desse momento tão especial", declarou o DJ durante a apresentação.

Milhares de pessoas chegaram cedo para conseguir ficar o mais próximo possível do palco (Foto: Thiago Gomes)

Ao final do espetáculo, o DJ fez agradecimentos ao público paraense e também fez um breve discurso sobre a importância de toda a comunidade participar ativamente das discussões que acontecerão durante a COP 30.

“A COP 30 é o evento mais importante que vai acontecer, de todas as COPs da história, e vai acontecer aqui em Belém e Belém vai estar no centro do mundo. Eles vão discutir sobre mudanças climáticas, sobre questões do futuro, mas pra acontecer essa COP, tem que ser aqui pra ouvir vocês, pra que vocês possam dizer o que esperam do futuro, porque não adianta apenas ouvir a liderança falar sobre o futuro, tem que ouvir quem vive aqui, integrado, temos que transformar a COP em POP, pra que vocês possam colocar pressão nas lideranças que vierem discutir sobre o futuro”, concluiu o artista.