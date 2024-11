Show de Alok em Belém é marcado por performance inédita e representatividade local

O espetáculo de som e luzes do “Aurea Tour Belém”, do DJ Alok, lotou o estacionamento do Mangueirão em Belém na noite deste sábado (23/11). O artista garantiu uma performance inédita e a representatividade de artistas locais convidados para comporem a programação da festa. O evento marca a contagem regressiva para a realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (Cop 30), sediada na capital paraense em novembro de 2025.

Outra marca dos seus shows é a valorização da cultura local, representada pela presença dos artistas tradicionais dos estados por onde levou a tour. Em Belém, nomes como Gaby Amarantos, Joelma, Zaynara, Viviane Batidão e Pinduca. Para Alok, esse movimento ajuda a reconectar as novas gerações com as vozes tradicionais das culturas locais. Além de ampliar a visibilidade desses artistas para todo o país, impulsionando a cultura do estado.

“Quando eu fui ao Rio de Janeiro eu trouxe as escolas de samba, em Brasília eu chamei artistas locais também, e aqui é muito importante ter esse lugar de respeito onde eu estou chegando e usar essa plataforma para potencializar as vozes da cultura local”, explica.

VEJA MAIS

Inovação

O artista também entregou o inesperado no show desta noite. Se trata da integração entre o drone e a pirâmide - estrutura onde se apresenta. O feito inédito, segundo ele, nunca foi realizado em seus shows anteriores e nem no mundo.

“A integração do drone com a pirâmide, a forma como ela vai ser integrado nunca foi feita no mundo e vai ser feita pela primeira vez aqui em Belém porque nós estamos buscando sempre se reinventar e inovar, para que a gente faça uma coisa que seja única, autoral”, destaca.

O show foi gratuito e contou também com transmissão ao vivo através do canal do artista no youtube. No total, a estrutura do artista contou com com mais de cem toneladas de equipamentos, palco giratório com visão 360º a uma altura de quase dez andares, 400 refletores e mais de dois mil paineis de led.