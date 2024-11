Alok promete surpresa inédita no show desta noite em Belém

Em entrevista, o DJ Alok promete que o show realizado em Belém na noite deste sábado (23/11) será diferente dos demais. Ele reforça que nesta ocasião, o evento busca chamar atenção para a realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (Cop 30), que ele descreve como “a mais importante da história”. “A população precisa saber o que está acontecendo aqui em Belém… então o grande ponto por trás dessa estrutura, dessa abrangência é exatamente trazer essa pauta em debate”, afirma.

Alok faz questão de destacar que o show desta noite será diferente dos de Brasília e Rio de Janeiro, com feitos inéditos até mesmo no mundo. “O que estamos fazendo aqui hoje é algo inédito, inclusive no mundo, nunca foi feito o que a gente vai fazer aqui hoje”, explica. O DJ explica que haverá uma integração entre a pirâmide e o drone, proporcionando uma experiência nova aos participantes.

“A integração do drone com a pirâmide, a forma como ela vai ser integrado nunca foi feita no mundo e vai ser feita pela primeira vez aqui em Belém porque nós estamos buscando sempre se reinventar e inovar, para que a gente faça uma coisa que seja única, autoral”, destaca.