Alok abre show em Belém com espetáculo de fogos e luzes

O show do DJ Alok em Belém, acontece na noite deste sábado (23/11) no estacionamento do Mangueirão e compõe a preparação da cidade para a Conferência das Partes (Cop 30). O artista abriu o evento com uma entrada guiada por um espetáculo de luzes e fogos de artifícios. O evento está sendo transmitido ao vivo através do canal do DJ no youtube e conta também com a participação de artistas locais na programação.

O Encontro desta noite é marcado pela promessa de um feito inovador, segundo o DJ, nunca antes feito em outros shows e nem no mundo. Se trata da integração do drone com a pirâmide - estrutura em que o artista apresenta o show. Antes do encontro na capital paraense, Alok passou pelo Rio de Janeiro e na capital federal, Brasília.