Alok é homenageado com cuia pintada à mão feita por artistas de Colares

O DJ Alok, que realizou um show em Belém no último sábado (23/11), recebeu uma homenagem especial do artista visual Ariel Mirandda, de 22 anos, e da arte-educadora Sylvia Mendonça, de 54, proprietária do Belamazônia Ateliê, localizado na Ilha de Colares, no Pará. Juntos, eles produziram uma cuia pintada à mão com o rosto do DJ e presentearam o artista após o evento, que marcou o início das celebrações para a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP 30).

Ariel explicou que a ideia surgiu assim que souberam da apresentação do DJ na cidade. “Nosso ateliê soube da notícia que ele viria fazer um show em Belém, e então não pensamos duas vezes em iniciar a produção de uma cuia personalizada para tentar chegar até ele. Foi assim que começamos a criar a peça”, revelou em entrevista ao Grupo Liberal.

Ele contou que a produção da cuia envolveu um trabalho artesanal que começou com o preparo do fruto até que se transformasse no objeto. Veja:

Cuia pintada à mão com o rosto do DJ Alok

“O processo completo leva mais de uma semana. Após colher o fruto, cortamos, retiramos a polpa, deixamos secar por alguns dias, lixamos para uma melhor superfície e aplicamos uma base branca antes de começar a pintura”, explicou.

Ariel utilizou pincéis e tinta acrílica para criar a arte e destacou a parceria com Sylvia, que realizou o preparo inicial e deu o acabamento às peças.

Para que o presente chegasse até Alok foi necessário movimentar toda a equipe do DJ. “Entrei em contato com a produção responsável pelo evento e com pessoas da equipe dele, me apresentando e compartilhando nosso trabalho. Depois, recebi retorno da equipe de marketing, que me passou uma forma de enviar a cuia até uma integrante do grupo”, contou Ariel.

Ariel compartilhou que na última segunda-feira (25) recebeu uma mensagem de agradecimento de Alok. “Ele me mandou uma mensagem no Instagram confirmando que recebeu a arte e nos parabenizou pelo trabalho”, disse.

Alok enviou uma mensagem no Instagram agradecendo pelo presente (Reprodução/ Instagram)

Reconhecimentos anteriores

O trabalho do Belamazônia Ateliê já foi destaque em outras ocasiões, com cuias entregues a artistas como Joelma, Margareth Menezes, Fafá de Belém e Padre Fábio de Melo. Recentemente, Ariel produziu uma cuia com o rosto da cantora Joelma para o show de gravação da turnê 'Isso é Calypso', realizado no Mangueirão, em Belém.

“Iniciamos essa parceria em 2022, com uma coleção de cuias inspiradas na fauna e flora da Amazônia. Desde então, tivemos a oportunidade de homenagear personalidades locais e nacionais”, contou Ariel.