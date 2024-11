Show de Alok em Belém já disponível no YouTube; veja como assistir

O aguardado show de Alok em Belém, realizado no último sábado (23/11) no estacionamento do Mangueirão, já está disponível para o público reviver o momento. O DJ, que abriu o evento com um espetáculo de luzes e fogos de artifício, compartilhou toda a apresentação ao vivo em seu canal no YouTube. Agora, sempre que quiserem, os internautas podem assistir novamente ao evento que marcou o início das celebrações para a Conferência das Partes (COP 30), programada para 2025 em Belém. Assista:

Com mais de quatro horas de transmissão, o show foi considerado um sucesso de público, atraindo 250 mil pessoas, e proporcionou uma mistura de estilos musicais. Além do setlist especial de Alok, que incluiu músicas populares de shows de aparelhagem, o evento contou com a participação de artistas locais renomados, como Joelma, Gaby Amarantos, Viviane Batidão, Pinduca, Zaynara, e DJ Elison.

O espetáculo também se destacou pela presença de grupos de músicos indígenas, como Mapu Huni Kuin, Owerá, Brô MC’s, Yawanawás, Célia Xakriabá, Kaingang e Guarani Nhandewa, que enriqueceram a programação com suas apresentações culturais.

A transmissão ao vivo possibilitou ainda na noite de ontem (23/11) que fãs de Alok e da música paraense, bem como aqueles que não puderam comparecer ao evento, tivessem a chance de vivenciar essa celebração, que também serviu como marco para o início das preparações da cidade para a COP 30, evento de grande importância que reunirá líderes globais e organizações ambientais em 2025.