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Zé Felipe choca fãs ao responder pergunta sobre orientação sexual: 'Agora sou gay'

Além do questionamento sobre sexualidade, o cantor também respondeu perguntas relacionadas a novidades e a rotina com os filhos

Victoria Rodrigues
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Zé Felipe é pai de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. (Foto: Reprodução/ Instagram @zefelipe)

O cantor Zé Felipe chocou os seus seguidores ao responder a uma pergunta curiosa durante um bate-papo direto com os seus fãs por meio de uma caixinha de perguntas em seu perfil oficial do Instagram. Na ocasião, houve muitas perguntas sobre a rotina, as novidades e os filhos, mas um internauta decidiu invadir a privacidade e fazer um questionamento ousado sobre a orientação sexual do artista musical.

Na caixinha de perguntas, um usuário foi curto e direto ao perguntar se ele era heterossexual. "Você ainda é hétero?", leu o cantor Zé Felipe em suas redes sociais. Em seguida, o artista não se mostrou incomodado com a dúvida e nem tentou fugir do assunto, mas respondeu ao questionamento com o bom humor que já é característico de sua personalidade. "Sim [sou hétero]. Agora sou gay só por hobby", disse.

Em meio aos comentários, muitas pessoas elogiaram a forma como Zé Felipe abordou a pergunta e algumas o denominaram como um "homão perfeito" com um "humor de milhões" na internet. Já outros defenderam o cantor para o caso de ele supostamente estar dizendo a verdade aos seus seguidores. "Kkkkkkk e se ele fosse? O que os seguidores têm a ver com isso?", escreveu uma seguidora aos risos no Instagram.

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Suposto novo affair de Zé Felipe

Embora o cantor Zé Felipe não tenha deixado claro se a informação era verdadeira ou se foi apenas uma forma divertida de lidar com as perguntas inconvenientes, o artista nunca apareceu acompanhado de um affair masculino. Ao contrário, ele foi visto no mês passado em um hotel com a dentista e influenciadora digital Sol de Andrade, que foi chamada de "sósia de Virginia Fonseca", em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais.

Na época, Sol confirmou à Revista Quem que se encontrou com o artista no local, mas decidiu não explicar o motivo que a levou a ir até o hotel e nem deu mais detalhes sobre o assunto. "Confirmo!", disse apenas ao ser questionada pela presença no espaço. Além de evitar contar mais particularidades desse dia, a influenciadora também não revelou se houveram outros encontros e se ainda mantém contato com Zé Felipe.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

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