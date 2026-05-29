Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Astral chevron right

Virginia e Zé Felipe vão voltar? Astrologia prevê possível reconciliação dos famosos

Ambos estão solteiros e parte dos fãs já aguardam ansiosamente pelo retorno do ex-casal

Victoria Rodrigues
fonte

Virginia e Zé Felipe anunciaram o fim do casamento no dia 27 de maio de 2025. (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

Desde que a influenciadora Virginia Fonseca anunciou o término com o jogador de futebol Vini Jr. nas mídias sociais, os fãs e seguidores do cantor Zé Felipe já começaram a questionar se haveria reconciliação com a influencer digital. Isso porque, os pais de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo estão solteiros e, aparentemente, não guardam mágoas do fim do romance, alegando que os dois tivem um término saudável.

De acordo com o astrólogo João Bidu, a astrologia mostra que os signos de Virginia e Zé Felipe prometem movimentar as emoções e os sentimentos ao longo do mês de junho. Sendo que, na prática do cotidiano, essa combinação já costuma gerar muita química, pois o signo da influenciadora (Áries) traz impulso e novidade, enquanto que o signo do cantor (Touro) oferece estabilidade e acolhimento.

VEJA MAIS

image Ao lado de Virginia, Zé Felipe canta música romântica escrita para a ex-mulher
Depois do fim do casamento, tanto Zé Felipe quanto Virgínia tiveram romances curtos com Ana Castela e Vini Jr.

image Tiago Leifert defende Virginia como repórter da Copa: 'Com o Padre Fábio de Melo ninguém falou nada'
Nos últimos dias, a influenciadora vem sendo alvo de críticas após ser anunciada como repórter especial da Copa do Mundo na TV Globo

image Virginia se pronuncia após repercussão de vídeo gravado em um zoológico de Dubai
A empresária destacou que jamais faria algo para constranger ou humilhar o atleta e reforçou apoio a Vini Jr.

O que diz o céu de junho na Astrologia?

Para a astrologia amorosa, alguns términos não representam um ponto final, mas sim um período de tempo, que pode ser curto ou longo, que precisa ser feito para serem reorganizados os sentimentos. Em outros casos, o fim do namoro ou do casamento pode mudar apenas a forma da relação quando houver a reconciliação do casal e, no caso de Virginia e Zé Felipe, o céu de junho pode auxilixar na possível volta dos dois.

Com base nisso, os próximos passos do céu de junho possui a missão de favorecer conversas importantes e revisões afetivas que ainda estão em pendência entre os ex-casais desses signos. Nesse sentido, Virginia pode sentir necessidade de reorganizar emoções e repensar prioridades enquanto Zé Felipe poderá entrar em uma fase de maior introspecção, que pode significar volta ou apenas um amadurecimento.

Afinal, existem chances de Virginia e Zé Felipe voltarem?

Para a Astrologia, sim! Mas para que isso aconteça, é necessário que sejam realizadas algumas ações, a fim de favorecer a reconciliação, são elas:

  • Conversas mais sinceras;
  • Menos impulsividade;
  • Acordos ligados à família;
  • Reorganização emocional.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

virginia fonseca

ze felipe

astrologia

previsão

reconciliação
Astral
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda