Virginia e Zé Felipe vão voltar? Astrologia prevê possível reconciliação dos famosos

Desde que a influenciadora Virginia Fonseca anunciou o término com o jogador de futebol Vini Jr. nas mídias sociais, os fãs e seguidores do cantor Zé Felipe já começaram a questionar se haveria reconciliação com a influencer digital. Isso porque, os pais de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo estão solteiros e, aparentemente, não guardam mágoas do fim do romance, alegando que os dois tivem um término saudável.

De acordo com o astrólogo João Bidu, a astrologia mostra que os signos de Virginia e Zé Felipe prometem movimentar as emoções e os sentimentos ao longo do mês de junho. Sendo que, na prática do cotidiano, essa combinação já costuma gerar muita química, pois o signo da influenciadora (Áries) traz impulso e novidade, enquanto que o signo do cantor (Touro) oferece estabilidade e acolhimento.

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O que diz o céu de junho na Astrologia?

Para a astrologia amorosa, alguns términos não representam um ponto final, mas sim um período de tempo, que pode ser curto ou longo, que precisa ser feito para serem reorganizados os sentimentos. Em outros casos, o fim do namoro ou do casamento pode mudar apenas a forma da relação quando houver a reconciliação do casal e, no caso de Virginia e Zé Felipe, o céu de junho pode auxilixar na possível volta dos dois.

Com base nisso, os próximos passos do céu de junho possui a missão de favorecer conversas importantes e revisões afetivas que ainda estão em pendência entre os ex-casais desses signos. Nesse sentido, Virginia pode sentir necessidade de reorganizar emoções e repensar prioridades enquanto Zé Felipe poderá entrar em uma fase de maior introspecção, que pode significar volta ou apenas um amadurecimento.

Afinal, existem chances de Virginia e Zé Felipe voltarem?

Para a Astrologia, sim! Mas para que isso aconteça, é necessário que sejam realizadas algumas ações, a fim de favorecer a reconciliação, são elas:

Conversas mais sinceras;

Menos impulsividade;

Acordos ligados à família;

Reorganização emocional.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva em Oliberal.com)