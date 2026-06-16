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Duda Beat, Tribo de Jah e Mombojó estão confirmados no festival de verão do Psica

Além de atrações nacionais, a programação dos dias 17 e 18 de julho evidencia a força local com Grupo Paracauari, Balanço de Maré, Layse & Lambada da Serpente e Mega Pop Show

O Liberal
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Tribo de Jah, Duda Beat e Mombojó lideram line-up gratuito do Festival Psica no Marajó (Reprodução)

Com programação revelada, o Festival Psica confirmou Duda Beat, Tribo de Jah e Mombojó como os grandes destaques de sua primeira edição no Verão Amazônico. Marcado para os dias 17 e 18 de julho, o evento desembarca na Praia da Vila de Joanes, localizada na Ilha do Marajó, no Pará. A iniciativa contará com acesso totalmente gratuito ao público e reunirá atrações de alcance nacional, referências da música amazônica e potências locais da ilha, refletindo a estratégia do festival de descentralizar suas atividades para além de Belém e consolidar a região como um destino cultural fixo no calendário brasileiro.

A grade de shows é atravessada por diferentes ritmos e territórios, evidenciando a força da identidade cultural marajoara. Entre os destaques locais estão as apresentações do Grupo Paracauari convida Mestra Jesus, Balanço de Maré convida Mestre Zezinho Viana e Encanto Marajoara. O line-up na Praia de Joanes fica completo com os shows de Layse & Lambada da Serpente, Mega Pop Show e Rock dos Brabos.

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Nos decks, o festival segue conectando pista e território com DJs como DJ Cleide Roots, DJ Pedrita e DJ Rafael Cassiano, fortalecendo a presença de artistas locais e a relação direta com a cena amazônica contemporânea.

Para construir essa primeira edição no Marajó, o festival manteve a lógica que já marca sua identidade, agora adaptada ao contexto do verão amazônico. “A gente pensou muito no perfil de curadoria que o Psica já tem, de colocar artistas nacionais junto com os artistas do nosso território, todo mundo em lugar de protagonismo. E aplicamos isso no contexto do Marajó”, explica Jeft Dias, diretor do festival.

“Começamos a pensar em quais são os artistas que chamam a atenção da galera, que o público gosta mesmo, e fomos chegando nesses nomes. Ao mesmo tempo, envolvemos os artistas da região, com uma presença forte dos grupos do Marajó Oriental, principalmente de Salvaterra e da Vila de Joanes”, completa o diretor. Segundo ele, o line também incorpora uma atmosfera própria da estação: “Temos artistas do brega, como o Mega Pop Show, que tem uma conexão direta com o público marajoara, e também nomes de outros territórios dentro de uma proposta de verão, de praia, como a Duda Beat, que chega com um show que dialoga muito com esse clima”, finaliza.

O Festival Psica no Verão Amazônico conta com patrocínio master de O Boticário, patrocínio do Sebrae Pará, apoio da Prefeitura de Salvaterra, da Secretaria de Turismo de Salvaterra e da Secretaria de Turismo do Pará, com realização da Psica Produções.

 

 

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