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Psica anuncia calendário de 2026 e lança festival de verão no Marajó

Programação inclui novo evento em Joanes, divulgação antecipada do line-up, retorno do Motins e ações durante o Círio em Belém

O Liberal
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O Festival Psica anunciou nesta sexta-feira (29) o calendário oficial de atividades para 2026, ampliando sua programação com novos projetos (Adriely)

O Festival Psica anunciou nesta sexta-feira (29) o calendário oficial de atividades para 2026, ampliando sua programação com novos projetos, encontros culturais e a criação de um novo evento: o Festival Psica no Verão Amazônico, que estreia nos dias 17 e 18 de julho, na vila de Joanes, no Marajó.

A divulgação marca o início de um novo ciclo do festival, que ao longo dos últimos anos consolidou-se como um dos maiores eventos culturais da Amazônia. Entre os primeiros anúncios está a abertura das vendas do lote promocional “Confia”, prevista para o dia 2 de junho. Já no dia 8, será lançado oficialmente o Festival Psica no Verão Amazônico. Uma semana depois, em 15 de junho, o público conhecerá o line-up da programação de verão. A partir de 23 de junho, começam os anúncios dos primeiros artistas confirmados para o Festival Psica 2026, programado para os dias 11, 12 e 13 de dezembro, em Belém.

O calendário acompanha um movimento que se tornou tradição entre o público do Psica: o planejamento antecipado de viagens e hospedagens por pessoas vindas de diferentes regiões do país. Em 2025, na maior edição da história do festival, cerca de 110 mil pessoas participaram da programação ao longo de três dias. Quase metade do público veio de fora da capital paraense, formando caravanas e grupos de viajantes atraídos pela experiência cultural amazônica proposta pelo evento.

“O festival cresceu muito nos últimos anos e passou a mobilizar pessoas de vários lugares do Brasil. Lançar esse calendário também é um jeito de convidar o público a atravessar o ano inteiro com a gente”, afirma Jeft Dias, diretor do festival.

Além do evento de verão, a agenda de 2026 inclui o retorno do Motins, encontro pan-amazônico de música e cultura periférica que reúne artistas, produtores e agentes culturais da região e terá nova edição em setembro.

Outro destaque é o Psica de Nazaré, programação especial realizada durante o período do Círio. Neste ano, o evento ocorre nos dias 10 e 11 de outubro, na Casa Dourada, sede do Instituto Psica, localizada no bairro da Cidade Velha, em Belém. A proposta é apresentar a maior procissão católica do mundo sob a perspectiva de vozes periféricas, negras, indígenas, ribeirinhas e LGBTQIA+ da Amazônia, com transmissões ao vivo, pocket shows, rodas de conversa e ações de acolhimento ao público.

Segundo Gerson Dias, diretor do festival, o crescimento do Psica está diretamente ligado ao fortalecimento da cultura amazônica e de seus artistas.

“O Psica tem o objetivo de crescer no nosso território e ajudar a fortalecer a cultura e os artistas do estado e da Amazônia. O próximo passo é levar para outros estados e outros países tudo que se produz de cultura aqui”, destaca.

Verão amazônico no centro da programação

A principal novidade do calendário é o Festival Psica no Verão Amazônico, criado a partir das referências culturais das festas de interior, das temporadas de verão e dos deslocamentos pelos rios e ilhas da Amazônia.

A programação reunirá artistas do Marajó, nomes da música amazônica e atrações nacionais, em uma curadoria marcada por ritmos como carimbó, reggae, brega, pop e outras sonoridades presentes nas festas populares do interior paraense.

“Eu e meu irmão somos filhos de comerciantes e viajávamos pelos interiores do Pará durante as festividades e temporadas de verão. Esse clima festivo do interior sempre fez parte da nossa vida e acabou influenciando muito o próprio Psica. Agora, a gente volta para essas festas, mas levando o festival junto e apresentando para mais pessoas esse grande barato que é o verão amazônico”, afirma Jeft Dias.

A proposta também dialoga com um público de diferentes regiões do país que passou a enxergar a Amazônia como destino cultural durante o período de férias.

“O Brasil tem o privilégio de ter dois verões. Quando acaba o verão em outras regiões, começa o verão amazônico. O Psica quer mostrar essa Amazônia viva, contemporânea e pulsante para além dos cartões-postais”, completa.

Serviço – Calendário Psica 2026

• 2 de junho — abertura das vendas do lote Confia
• 8 de junho — lançamento do Festival Psica no Verão Amazônico
• 15 de junho — divulgação do line-up do festival de verão
• 22 de junho — encerramento das vendas do lote Confia
• 23 de junho — anúncio dos primeiros artistas do Festival Psica 2026
• 17 e 18 de julho — Festival Psica no Verão Amazônico
• Setembro — Motins
• 10 e 11 de outubro — Psica de Nazaré
• 11, 12 e 13 de dezembro — Festival Psica 2026, em Belém

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