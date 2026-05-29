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Feira do Açaí recebe encontro entre boi-bumbá e carimbó neste domingo (31)

Evento 'Vagalume Selvagem' reúne Boi Vagalume da Marambaia e o grupo Carimbó Selvagem com entrada gratuita

Amanda Martins
fonte

Carimbó Selvagem (Marcelo Leal)

Quem passar pela Feira do Açaí neste domingo (31) encontrará uma programação marcada por carimbó, boi-bumbá e celebração da cultura popular paraense. A partir das 18h, o espaço recebe o evento “Vagalume Selvagem”, que reúne o Ponto de Cultura Boi Vagalume da Marambaia e o grupo Carimbó Selvagem em uma programação gratuita.

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A noite marca a estreia das apresentações juninas do Boi Vagalume da Marambaia e também funciona como preparação para o 17º Arrastão do Boi Vagalume, marcado para o dia 6 de junho pelas ruas do bairro da Marambaia.

image Boi Vagalume (Divulgação)

“A expectativa é muito positiva, porque é um reencontro do Vagalume com um público familiar, de admiradores da cultura que já o acompanham nas apresentações”, afirmou Maria Cláudia Santos, diretora administrativa do Ponto de Cultura.

Cortejo terá tema voltado ao combate à violência contra mulheres

Neste ano, o arrastão terá como tema “Mulheres Vivas”, trazendo como destaque a personagem Vacalume, parceira do Boi Vagalume que simboliza o combate ao feminicídio e à violência contra a mulher.

“O tema do Cortejo é mais que uma homenagem, e significa dar voz a um clamor social. Não é de hoje que buscamos trabalhar nas nossas toadas e em nossas atuações as questões sociais”, declarou Maria Cláudia.

Segundo ela, o grupo também busca discutir temas ligados ao direito à vida, igualdade, liberdade e respeito por meio das apresentações culturais.

Carimbó Selvagem prepara lançamento de primeiro EP

A partir das 20h, o público acompanha o tradicional “ataque do carimbó” comandado pelo Carimbó Selvagem, grupo conhecido pelas rodas realizadas aos domingos na Feira do Açaí.

O repertório reunirá músicas que marcaram a trajetória do grupo e também antecipa o lançamento do primeiro EP da formação musical, “Vibe de Rua”, previsto para chegar às plataformas digitais no dia 26 de junho.

Produtor, banjista do grupo e um dos organizadores do evento, Gabiru afirmou que a proposta da ocupação cultural é fortalecer os encontros da cultura popular em Belém. “A ocupação cultural na feira revolucionou os finais de semana da cidade, oferecendo uma variedade de atividades culturais acessíveis à população”, destacou.

Evento reúne artistas e produtores culturais em Belém

Segundo Gabiru, a ideia do evento surgiu a partir das rodas fixas de carimbó realizadas na feira aos domingos.

“Como a feira aos domingos tem a agenda fixa da roda de carimbó, surgiu a ideia de convidar o Boi Vagalume da Marambaia para juntos celebrarmos a chegada da quadra junina”, explicou.

O músico também destacou a relação construída pelo grupo com o espaço cultural. “Esse espaço é o quintal do Carimbó Selvagem e ao longo da nossa trajetória formamos lá nossa identidade”, afirmou.

Além de Gabiru, o Carimbó Selvagem conta com Astrum Zion e Thiago Lira nas maracas; Raíra Maciel no curimbó; Thiago Souza, conhecido como Hiro, no sax tenor; e a dançarina Lanna Campelo.

Serviço

Evento: “Vagalume Selvagem”

Data: Domingo, 31 de maio

Horário: A partir das 18h

Local: Feira do Açaí, em Belém

Entrada: Gratuita

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Palavras-chave

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