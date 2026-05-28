Cultura paraense é destque em evento no Rio de Janeiro

Arte

O Museu da Universidade Federal do Pará (MUFPA) promove, entre os meses de maio e julho de 2026, uma programação internacional dedicada às relações entre arte, alteridade, museologia decolonial e cidadania transnacional. A programação começa nesta hoje (28) com a abertura da exposição Laboratório Huni Kuin, do artista português Rui Mourão.

Comunicação

Com foco em presença, comunicação e posicionamento, as jornalistas Layse Santos, Nélia Ruffeil e Jalília Messias realizam neste sábado (30), em Belém, a imersão “Comunicação de Impacto para Empreendedores e Empreendedoras”, promovida pela GAIA. As três profissionais possuem ampla experiência em televisão, comunicação estratégica e atuação na Amazônia.

Biodiversidade

A Universidade Federal do Pará (UFPA) realiza, entre os dias 28 e 30 de maio, a 5ª edição da Exposição da Biodiversidade (ExpoBio) no espaço educacional do Mirante do Rio. O evento contará com 46 expositores de diferentes áreas da biodiversidade e contará com a integração dos campi de Soure, Castanhal e com a participação inédita do Campi de Bragança.

Exposição

A exposição "A forma viva na arte de Véio", em cartaz na Caixa Cultural Belém, grande mostra da obra do artista sergipano Cícero Alves dos Santos, o Véio, com mais de 200 esculturas, pode ser vista até o dia 31 de maio. As semanas finais, além da oportunidade de apreciar a arte ímpar de Véio, marcam o lançamento do catálogo da mostra.

Solidariedade

O Movimento República de Emaús promove, neste sábado, dia 30 de maio, em Belém, uma grande mobilização solidária de arrecadação de equipamentos eletrônicos e doações financeiras para fortalecer os projetos sociais desenvolvidos pela instituição na Amazônia. A expectativa é arrecadar mais de uma tonelada de equipamentos sem uso.

Casamento

Raphael Moreira e Amanda Faria se casaram em uma cerimônia civil na capital paraense. (Foto: Divulgação)

Debutantes

Neste sábado, dia 30, acontece o tradicional Baile das Flores, na sede campestres do Salão de Festas da Assembleia Paraense. (Foto: Divulgação)

Wedding

Luiz Hermes e Lígia Camporez escolheram o Theatro da Paz para o ensaio do Pré-Wedding. O casamento será no mês de julho. (Foto: Ubirajara Bacelar)

Aniversário

O influenciador Ian Aguiar comemora aniversário com festa de rock doido no próximo dia 4 de junho, em Belém. (Foto: Divulgação)

Cinema

O cineasta paraense Fernando Segtovick e a atriz Dira Paes participaram do Summit Acontece Globo, no Rio de Janeiro. (Foto: Divulgação/TV Globo)

Música

O cantor Thiago Costa grava o “Sons do Pará”, da TV Liberal, no Mercado de São Brás com entrada gratuita neste domingo (31). (Foto: Divulgação)