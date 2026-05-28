Cultura paraense é destque em evento no Rio de Janeiro Christian Emanoel 28.05.26 14h03 Arte O Museu da Universidade Federal do Pará (MUFPA) promove, entre os meses de maio e julho de 2026, uma programação internacional dedicada às relações entre arte, alteridade, museologia decolonial e cidadania transnacional. A programação começa nesta hoje (28) com a abertura da exposição Laboratório Huni Kuin, do artista português Rui Mourão. Comunicação Com foco em presença, comunicação e posicionamento, as jornalistas Layse Santos, Nélia Ruffeil e Jalília Messias realizam neste sábado (30), em Belém, a imersão “Comunicação de Impacto para Empreendedores e Empreendedoras”, promovida pela GAIA. As três profissionais possuem ampla experiência em televisão, comunicação estratégica e atuação na Amazônia. Biodiversidade A Universidade Federal do Pará (UFPA) realiza, entre os dias 28 e 30 de maio, a 5ª edição da Exposição da Biodiversidade (ExpoBio) no espaço educacional do Mirante do Rio. O evento contará com 46 expositores de diferentes áreas da biodiversidade e contará com a integração dos campi de Soure, Castanhal e com a participação inédita do Campi de Bragança. Exposição A exposição "A forma viva na arte de Véio", em cartaz na Caixa Cultural Belém, grande mostra da obra do artista sergipano Cícero Alves dos Santos, o Véio, com mais de 200 esculturas, pode ser vista até o dia 31 de maio. As semanas finais, além da oportunidade de apreciar a arte ímpar de Véio, marcam o lançamento do catálogo da mostra. Solidariedade O Movimento República de Emaús promove, neste sábado, dia 30 de maio, em Belém, uma grande mobilização solidária de arrecadação de equipamentos eletrônicos e doações financeiras para fortalecer os projetos sociais desenvolvidos pela instituição na Amazônia. A expectativa é arrecadar mais de uma tonelada de equipamentos sem uso. Casamento Raphael Moreira e Amanda Faria se casaram em uma cerimônia civil na capital paraense. (Foto: Divulgação) Debutantes Neste sábado, dia 30, acontece o tradicional Baile das Flores, na sede campestres do Salão de Festas da Assembleia Paraense. (Foto: Divulgação) Wedding Luiz Hermes e Lígia Camporez escolheram o Theatro da Paz para o ensaio do Pré-Wedding. O casamento será no mês de julho. (Foto: Ubirajara Bacelar) Aniversário O influenciador Ian Aguiar comemora aniversário com festa de rock doido no próximo dia 4 de junho, em Belém. (Foto: Divulgação) Cinema O cineasta paraense Fernando Segtovick e a atriz Dira Paes participaram do Summit Acontece Globo, no Rio de Janeiro. (Foto: Divulgação/TV Globo) Música O cantor Thiago Costa grava o “Sons do Pará”, da TV Liberal, no Mercado de São Brás com entrada gratuita neste domingo (31). (Foto: Divulgação) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave colunas christian emanoel COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Christian Emanoel . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM CHRISTIAN EMANOEL Christian Emanoel Cultura paraense é destque em evento no Rio de Janeiro 28.05.26 14h03 CHRISTIAN EMANOEL TV Liberal grava especial 'Sons do Pará' 25.05.26 8h00 CHRISTIAN EMANOEL Casamento de Ronaldo Maiorana Jr e Isadora Rettelbusch emociona convidados 19.06.25 11h37 PARTICIPANTE PARAENSE Paraense estará no reality de Gastronomia da TV Globo 'Chef de Alto Nível' Novo reality show estreia em 15 de julho sob o comando de Ana Maria Braga; saiba quem é a paraense que estará entre os participantes 19.06.25 7h00