TV Liberal grava especial 'Sons do Pará' Christian Emanoel 25.05.26 8h00 Sons do Pará A TV Liberal vai gravar no próximo dia 31 de maio (domingo), a partir das 20h, o especial “Sons do Pará – Potência Paraense”, com o cantor paraense Thiago Costa, no Mercado de São Brás, em Belém. A gravação será aberta ao público. A exibição do programa será no dia 06 de junho, depois da edição especial de “Além do Tempo”, na TV Liberal. Enfermagem Conselho Regional de Enfermagem do Pará realizará, entre os meses de maio e junho, a 21ª edição da Semana da Enfermagem, com o tema “Técnica, Ética e Política: pilares inegociáveis do cuidado de Enfermagem”. Em Belém, a programação principal ocorrerá nos dias 28 e 29 de maio, com atividades científicas, debates e mesas temáticas. Festividade A 28ª edição da festividade da Paróquia da Santíssima Trindade segue até o próximo domingo, dia 31 de maio. O tema deste ano é “Unidos em Cristo, Fortalecidos no Amor”. Entre as atrações musicais estão: Markinho Duran, FB Mania, Pinduca, Willy Lima, Virtudão, Arthur Espíndola e Fruta Quente. Corrida Estão abertas as inscrições para a I Corrida de Rua do Colégio Marista em Belém. O evento é uma realização Grêmio Estudantil Renova Marista e vai acontecer no próximo sábado, dia 30 de maio. O percurso é de 5km. A entrega dos Kits vai acontecerá no dia 29, das 9h às 20h. Outras informações no site www.eventos.correnterunning.com.br Livro Vem ai o novo livro de poesias do médico abaetetubense Márcio Maués. A obra “Anatomia das Estrelas”, da Caravana Grupo Editorial, será lançada em Belém, Abaetetuba, Buenos Aires, na Argentina, e também na Feira Literária Internacional de Paraty (FLIP), no Rio de Janeiro. Miss Teen Foto: Paulo Quinalia A modelo marajoara Hellen Gomes foi eleita a Miss Teen Brasil 2026. O concurso elege a adolescente mais bonita do Brasil. Casamento (Foto: Romulo Silva) Renata Leal e Yuri Pantoja se casaram em uma linda cerimônia na Igreja do Carmo, em Belém. 15 anos (Foto: Ubirajara Bacelar) Amanda Dombroski escolheu uma fazenda para o ensaio de 15 anos. A festa vai ser no mês de julho em Castanhal. Namorados (Divulgação) A atriz e bailarina paraense Alane Dias e namorado Francisco Gil são as estrelas da campanha do Dia dos Namorados de famosa rede de lojas. Eventos (Divulgação) O fotógrafo Ubirajara Bacelar foi um dos palestrantes de um workshop sobre eventos em Belém. Na foto, ele a organizadora Carla Ruffeil. Vencedores (Bruno Menezes) O boteco Kassahara, de Ananindeua, foi o grande vencedor do concurso Comida di Buteco 2026. Na foto, os donos Benedito Marcelino e Jaqueline Kassahara. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave colunas COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Christian Emanoel . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM CHRISTIAN EMANOEL CHRISTIAN EMANOEL TV Liberal grava especial 'Sons do Pará' 25.05.26 8h00 CHRISTIAN EMANOEL Casamento de Ronaldo Maiorana Jr e Isadora Rettelbusch emociona convidados 19.06.25 11h37 PARTICIPANTE PARAENSE Paraense estará no reality de Gastronomia da TV Globo 'Chef de Alto Nível' Novo reality show estreia em 15 de julho sob o comando de Ana Maria Braga; saiba quem é a paraense que estará entre os participantes 19.06.25 7h00 Christian Emanoel ANOREG promove em Belém o XVIII Congresso Notarial e Registral do Pará 16.06.25 8h51