TV Liberal grava especial 'Sons do Pará'

Sons do Pará

A TV Liberal vai gravar no próximo dia 31 de maio (domingo), a partir das 20h, o especial “Sons do Pará – Potência Paraense”, com o cantor paraense Thiago Costa, no Mercado de São Brás, em Belém. A gravação será aberta ao público. A exibição do programa será no dia 06 de junho, depois da edição especial de “Além do Tempo”, na TV Liberal.

Enfermagem

Conselho Regional de Enfermagem do Pará realizará, entre os meses de maio e junho, a 21ª edição da Semana da Enfermagem, com o tema “Técnica, Ética e Política: pilares inegociáveis do cuidado de Enfermagem”. Em Belém, a programação principal ocorrerá nos dias 28 e 29 de maio, com atividades científicas, debates e mesas temáticas.

Festividade

A 28ª edição da festividade da Paróquia da Santíssima Trindade segue até o próximo domingo, dia 31 de maio. O tema deste ano é “Unidos em Cristo, Fortalecidos no Amor”. Entre as atrações musicais estão: Markinho Duran, FB Mania, Pinduca, Willy Lima, Virtudão, Arthur Espíndola e Fruta Quente.

Corrida

Estão abertas as inscrições para a I Corrida de Rua do Colégio Marista em Belém. O evento é uma realização Grêmio Estudantil Renova Marista e vai acontecer no próximo sábado, dia 30 de maio. O percurso é de 5km. A entrega dos Kits vai acontecerá no dia 29, das 9h às 20h. Outras informações no site www.eventos.correnterunning.com.br

Livro

Vem ai o novo livro de poesias do médico abaetetubense Márcio Maués. A obra “Anatomia das Estrelas”, da Caravana Grupo Editorial, será lançada em Belém, Abaetetuba, Buenos Aires, na Argentina, e também na Feira Literária Internacional de Paraty (FLIP), no Rio de Janeiro.

Miss Teen

Foto: Paulo Quinalia

A modelo marajoara Hellen Gomes foi eleita a Miss Teen Brasil 2026. O concurso elege a adolescente mais bonita do Brasil.

Casamento

(Foto: Romulo Silva)

Renata Leal e Yuri Pantoja se casaram em uma linda cerimônia na Igreja do Carmo, em Belém.

15 anos

(Foto: Ubirajara Bacelar)

Amanda Dombroski escolheu uma fazenda para o ensaio de 15 anos. A festa vai ser no mês de julho em Castanhal.

Namorados

(Divulgação)

A atriz e bailarina paraense Alane Dias e namorado Francisco Gil são as estrelas da campanha do Dia dos Namorados de famosa rede de lojas.

Eventos

(Divulgação)

O fotógrafo Ubirajara Bacelar foi um dos palestrantes de um workshop sobre eventos em Belém. Na foto, ele a organizadora Carla Ruffeil.

Vencedores

(Bruno Menezes)

O boteco Kassahara, de Ananindeua, foi o grande vencedor do concurso Comida di Buteco 2026. Na foto, os donos Benedito Marcelino e Jaqueline Kassahara.