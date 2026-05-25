Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Colunas chevron right Christian Emanoel chevron right

CHRISTIAN EMANOEL

CHRISTIAN EMANOEL

Formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Pará (UFPA), atualmente é Chefe de Reportagem da TV Liberal e colunista do jornal O Liberal. Também assina o Blog que leva seu nome. | christianemanoel@gmail.com

TV Liberal grava especial 'Sons do Pará'

Christian Emanoel

Sons do Pará

A TV Liberal vai gravar no próximo dia 31 de maio (domingo), a partir das 20h, o especial “Sons do Pará – Potência Paraense”, com o cantor paraense Thiago Costa, no Mercado de São Brás, em Belém. A gravação será aberta ao público.  A exibição do programa será no dia 06 de junho, depois da edição especial de “Além do Tempo”, na TV Liberal.

 Enfermagem

Conselho Regional de Enfermagem do Pará realizará, entre os meses de maio e junho, a 21ª edição da Semana da Enfermagem, com o tema “Técnica, Ética e Política: pilares inegociáveis do cuidado de Enfermagem”. Em Belém, a programação principal ocorrerá nos dias 28 e 29 de maio, com atividades científicas, debates e mesas temáticas.

Festividade

A 28ª edição da festividade da Paróquia da Santíssima Trindade segue até o próximo domingo, dia 31 de maio. O tema deste ano é “Unidos em Cristo, Fortalecidos no Amor”. Entre as atrações musicais estão: Markinho Duran, FB Mania, Pinduca, Willy Lima, Virtudão, Arthur Espíndola e Fruta Quente.

Corrida

Estão abertas as inscrições para a I Corrida de Rua do Colégio Marista em Belém. O evento é uma realização Grêmio Estudantil Renova Marista e vai acontecer no próximo sábado, dia 30 de maio. O percurso é de 5km. A entrega dos Kits vai acontecerá no dia 29, das 9h às 20h. Outras informações no site www.eventos.correnterunning.com.br

Livro

Vem ai o novo livro de poesias do médico abaetetubense Márcio Maués. A obra “Anatomia das Estrelas”, da Caravana Grupo Editorial, será lançada em Belém, Abaetetuba, Buenos Aires, na Argentina, e também na Feira Literária Internacional de Paraty (FLIP), no Rio de Janeiro.

Miss Teen

image Foto: Paulo Quinalia

A modelo marajoara Hellen Gomes foi eleita a Miss Teen Brasil 2026. O concurso elege a adolescente mais bonita do Brasil.

Casamento

image (Foto: Romulo Silva)

Renata Leal e Yuri Pantoja se casaram em uma linda cerimônia na Igreja do Carmo, em Belém.

15 anos

image (Foto: Ubirajara Bacelar)

Amanda Dombroski escolheu uma fazenda para o ensaio de 15 anos. A festa vai ser no mês de julho em Castanhal.

Namorados

image (Divulgação)

A atriz e bailarina paraense Alane Dias e namorado Francisco Gil são as estrelas da campanha do Dia dos Namorados de famosa rede de lojas.

Eventos

image (Divulgação)

O fotógrafo Ubirajara Bacelar foi um dos palestrantes de um workshop sobre eventos em Belém. Na foto, ele a organizadora Carla Ruffeil.

Vencedores

image (Bruno Menezes)

O boteco Kassahara, de Ananindeua, foi o grande vencedor do concurso Comida di Buteco 2026. Na foto, os donos Benedito Marcelino e Jaqueline Kassahara.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

colunas
Christian Emanoel
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CHRISTIAN EMANOEL

CHRISTIAN EMANOEL

TV Liberal grava especial 'Sons do Pará'

25.05.26 8h00

CHRISTIAN EMANOEL

Casamento de Ronaldo Maiorana Jr e Isadora Rettelbusch emociona convidados

19.06.25 11h37

PARTICIPANTE PARAENSE

Paraense estará no reality de Gastronomia da TV Globo 'Chef de Alto Nível'

Novo reality show estreia em 15 de julho sob o comando de Ana Maria Braga; saiba quem é a paraense que estará entre os participantes

19.06.25 7h00

Christian Emanoel

ANOREG promove em Belém o XVIII Congresso Notarial e Registral do Pará

16.06.25 8h51

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda