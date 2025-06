ANOREG promove em Belém o XVIII Congresso Notarial e Registral do Pará

Círio

A LATAM Airlines Brasil vai operar voos extras para Belém durante o Círio de Nazaré 2025, uma das maiores manifestações religiosas do mundo, marcada para 12 de outubro deste ano. Com os 1.300 assentos extras somados à operação regular, a LATAM deve transportar até 9.600 pessoas para a capital paraense.

Saúde

O presidente do Grupo Oncológica do Brasil e Vice-Presidente da Sociedade Brasileira de Cancerologia Luís Eduardo Werneck participou em Chicago juntamente com sua equipe de médicos especializados do Congresso Mundial de Oncologia, o ASCO Annual Meeting 2025., um dos mais importantes da área. Ele apresentou no evento pesquisa sobre métodos de rastreio de tratamento do câncer.

Curso

Em agosto, o fisioterapeuta Raphael Torres, da Physio Belém, comandará em nossa cidade o curso de Imersão Spine Avançado. O curso será endereçado a fisioterapeutas que já tem base no tratamento da coluna vertebral.

Beleza

Na onda do menos é mais, o cirurgião plástico Franklin Rocha é um dos bambas em lifting facial. O método pouco invasivo com resultados surpreendentes, foi o escolhido pela jet setter Kris Jenner, mãe da sempre recauchutada Kim Kardashian, que viralizou nas redes e o médico paraense mostra como exemplo em seu perfil do Instagram @dr.franklinrocha

Responsabilidade Social

A Equatorial Pará, em parceria com a ONG Rádio Margarida, lançou o protocolo “Energia que Protege”. A iniciativa é voltada aos profissionais da distribuidora que atuam nas ruas de Belém, Ananindeua e Marituba, com orientações sobre como agir diante de situações de suspeita ou evidência de violência contra crianças e adolescentes.

Aniversário

Thiciana Barcelos e Ulysses de Oliveira comemoraram em alto estilo o aniversário dos filhos Luigi, Antolella e Theodora. A festa teve a assinatura da Tulle Assessoria de Eventos.

Noivado

(Blur Fotografia)

Camila Bueno Rufino e Matheus Cavalvante celebraram o noivado em uma linda cerimônia na capital paraense.

Diversão

(Christian Emanoel)

O prefeito de Peixe-Boi, Beto Cavalcante, se divertiu no show de Chitãozinho e Xororó, no Parárraiá 2025.

Posse

(Divulgação)

Frederico Bicalho e Edina Fialho, tomaram posse, respectivamente, como diretor e vice-diretora do Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE) da Universidade do Estado do Pará (UEPA).

Show

(Divulgação)

Thayta Martins curtiu o show de Xand Avião no Parárraiá, no estádio do Mangueirão, em Belém.

Lançamento

(Alle Peixoto)

O cantor Diogo Oliveira lançou em todas as plataformas digitais, sua nova música “Mulher Tá Iludindo Mais”. Já está fazendo sucesso!

Congresso

(Divulgação)

A Associação dos Notários e Registradores do Pará (ANOREG/PA) realizou em Belém o XVIII Congresso Notarial e Registral do Pará. Na foto,a diretora Suzanne Tourinho e a presidente da ANOREG-PA, Moema Belluzzo.