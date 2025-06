São João da Thay reúne famosos no Maranhão

A vencedora do BBB Renata Saldanha, a jogadora de vôlei Jaqueline e o marido Murilo, o influencer Theodoro, a atriz Cristiana Oliveira, entre outros, participaram da 7a edição do São João da Thay, maior festa de São João do Maranhão. A cantora Joelma, a influenciadora Dina Carmona e o ex-BBB Marcus Vinícius representaram o Pará no evento. A festa foi um sucesso.

