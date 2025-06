Conselho da Mulher Empresária celebra 30 anos com festa na sede da ACP

Música

Composta por Ronaldo Silva (músico e co-criador do Arraial do Pavulagem) e lançada em 1987, a faixa ganhou nova vida nas redes sociais, foi remixada pela dupla Sofi Tukker como “Veneno” e agora integra a trilha oficial do eFootball, jogo que tem Lionel Messi como estrela de capa e milhões de jogadores ao redor do planeta.

Corrida do Círio

A partir do dia 05 de junho, estarão abertas as inscrições para a 40a edição da Corrida do Círio, a maior corrida de rua da Amazônia. Em 2025, a prova chegaa um marco histórico e, para celebrar, traz novidades no formato e na programação. Pela primeira vez, a Corrida do Círio será realizada em dois dias.

Novidades

No dia 25 de outubro (sábado), acontece o percurso de 5 km, com largada e chegada no Portal da Amazônia. Já no dia 26 de outubro (domingo), será a vez do percurso de 10 km, também com largada e chegada no mesmo ponto. Outra novidade é que, no mesmo sábado da prova de 5 km, será realizada a tradicional Corridinha do Círio, voltada para o público infanto-juvenil.

Moda

O espaço Na Figueredo, em Belém, se transforma em passarela viva da Amazônia, na próxima terça, 3 de junho, a partir das 19h, quando a Aracê apresenta sua segunda coleção de camisetas. O lançamento se configura em um evento de celebração do que é autoral nas linguagens amazônicas, costuradas em tecido, voz e visualidade.

Arte

A fotógrafa, arte-educadora e doula paraense Débora Flor realiza sua primeira exposição individual em Belém com a mostra “Desde que o mundo é mundo”, que será aberta ao público no dia 1º de junho, na Kamara Kó Galeria, com curadoria de Camila Fialho. A exposição também integra a programação do Circular Campina Cidade Velha. A entrada é gratuita.

Comemoração

(Nossa Rotina Photos)

O Conselho da Mulher Empresária , da Associação Comercial do Pará, celebrou 30 anos com festa na sede da ACP, em Belém. A organização foi da Tulle Assessoria de Eventos.

Homenagem

(Nossa Rotina Photos)

Durante a celebração dos 30 anos, o CME foi homenageado pela ACP. Na, a foto, o Superintendente da ACP, Lucio Cavalcanti; a presidente do CME Mayanna Beckman e a presidente da ACP, Elisabete Grunvald.

Reconhecimento

(Nossa Rotina Photos)

A empresária de decoração de eventos, Fátima Petrola, foi uma das homenageadas na celebração dos 30 anos do Conselho da Mulher Empresária do Pará.

Casamento

(Ubirajara Bacelar)

Maria Clara Almeida & Marcus Feio se casaram em uma linda cerimônia no Família D'Itália em Belém.

Formatura

(Divulgação)

Gabriel Canto Bandeira de Souza, filho de Walmir Santana e Ana Paula Canto, se formou em Medicina pela UEPA. A cerimônia de formatura será no dia 16 de junho.

Aniversário

(Divulgação)

O presidente do Sistema OCB/PA desde 2010, Ernandes Raiol, comemora aniversário em Belém ao lado de amigos e familiares.