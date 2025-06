O empresário e engenheiro civil Lutfala Bitar ganhou uma homenagem especial nos 106 anos do Clube de Engenharia do Pará. Na última terça-feira, dia 10, foi inaugurada a Galeria Lutfala Bitar na sede do clube na Av. Nazaré, em Belém. O novo espaço vai receber exposições, lançamentos de livros e outros eventos culturais. A inauguração contou com a presença do presidente do Clube de Engenharia, Paulo Roseira; do Secretário de Obras Públicas do Pará, Ruy Cabral; da Diretora Comercial de O Liberal, Rose Maiorana; familiares de Lutfala Bitar; artistas plásticos e sócios do clube.

Clube de Engenharia do Pará inaugura a Galeria Lutfala Bitar Foto: Wagner Santana Foto: Wagner Santana Foto: Wagner Santana Foto: Wagner Santana Foto: Wagner Santana Foto: Wagner Santana Foto: Wagner Santana Foto: Wagner Santana Foto: Wagner Santana Foto: Wagner Santana Foto: Wagner Santana Foto: Wagner Santana Foto: Wagner Santana Foto: Wagner Santana

A primeira exposição da galeria conta com 15 obras de arte do acervo pessoal do homenageado. A visitação pode ser feita de segunda a sexta no horário comercial.