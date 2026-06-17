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Auto Junino do Curro Velho começa nesta sexta-feira (19) com programação gratuita

Por trás do espetáculo uma rede de mais de 30 profissionais une arte, sustentabilidade e acolhimento para dar vida ao enredo de 2026

O Liberal
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Com mais de 30 profissionais nos bastidores, Auto Junino inicia apresentações nesta sexta (19) (Divulgação)

Programado para começar nesta sexta-feira (19), o Auto Junino do Núcleo Curro Velho, vinculado à Fundação Cultural do Pará (FCP), segue com apresentações até domingo (21). A programação está integrada ao Arraial de Todos os Santos.

O espetáculo conta com o empenho, a criatividade e a dedicação de um grupo formado por mais de 30 profissionais que atuam silenciosamente nos bastidores. Costureiras, cenógrafos, músicos, atores e técnicos dedicam-se a uma construção coletiva inspirada no folclore amazônico e em temas ligados ao meio ambiente, cidadania e cultura popular.

À frente dessa equipe está Jorge Cunha, atual coordenador de Iniciação Artística da FCP. Revelado ainda jovem dentro do próprio espaço como uma "cria do Curro”, apelido dado aos alunos e ex-alunos, hoje ele acompanha os principais projetos do local e destaca o papel social da iniciativa. Segundo o coordenador, o projeto busca sempre trabalhar temáticas diferentes que dialoguem com o cotidiano vivido pelos participantes em suas comunidades, contando atualmente com 32 oficinas ligadas ao teatro, à dança, à música e a áreas visuais como cenografia, figurino e cenotecnia.

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No ateliê de figurinos, o fluxo de trabalho intenso começou na segunda quinzena de maio, período em que seis profissionais confeccionaram mais de 100 peças em pouco mais de um mês. Entre eles está Rosinete Ribeiro, que participa da produção do Auto Junino há mais de 25 anos. Tendo estreado na edição de 2001, ela acompanha anualmente as principais produções da FCP movida pela paixão pela costura e pela criação artística. Nos últimos anos, contudo, o espaço também se transformou em sinônimo de acolhimento. Após sofrer a perda do filho e sem uma rede de apoio para cuidar de sua outra filha, que tem necessidades especiais, Rosinete pensou em desistir, mas retornou ao trabalho. Desde que foi convidada por um amigo para conhecer o Curro Velho, ela nunca mais deixou o espaço, marcando presença anual nas três principais festividades da fundação: o Carnaval das Crias, o Auto Junino e o Auto de Natal.

Na área de cenografia e adereços, três profissionais unem forças para produzir cenários sustentáveis a partir de materiais recicláveis. O setor conta com a experiência de Nete Pamplona, de 67 anos, que frequenta o Curro Velho há mais de três décadas. Ela iniciou sua trajetória aos 34 anos por meio de oficinas e integrou o elenco do primeiro espetáculo da instituição, "O Bum Rei". Ao longo dos anos, Nete enfrentou o luto decorrente da perda de dois filhos e do marido. Para ela, o sentimento de realização e felicidade surge ao ver toda a montagem finalizada.

O Auto Junino 2026 será realizado entre os dias 19 e 21 de junho, sempre às 19h30, no anfiteatro do Núcleo Curro Velho, no bairro do Telégrafo, em Belém, com entrada gratuita. Esta edição traz o enredo "Eu só vim dar um passeio", com roteiro, textos e músicas assinados por José Maria Bezerra, que há quase duas décadas busca inspiração na musicalidade e na cultura popular das regiões Norte e Nordeste.

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