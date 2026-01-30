Crias do Curro Velho levam batuque e formação cultural ao Centro Cultural Banco da Amazônia

A bateria do bloco Crias do Curro Velho, projeto coordenado pela Fundação Cultural do Pará (FCP) por meio do Núcleo de Oficinas Curro Velho (NOCV), se apresenta em Belém no próximo dia 1º de fevereiro, um domingo, a partir das 10h. O evento gratuito integra o “1º Grito de Carnaval do Centro Cultural do Banco da Amazônia e da Fundação Cultural do Pará”, no Centro Cultural Banco da Amazônia.

Formação e Cidadania através da Arte

O projeto Crias do Curro Velho, com mais de 35 anos de existência, é voltado à formação artística de crianças e adolescentes. Ele oferece oficinas de percussão e musicalização, utilizando o aprendizado como ferramenta de cidadania e pertencimento social.

As apresentações do grupo, realizadas tanto no palco quanto em espaços públicos nos bairros Telégrafo e Umarizal, reúnem o resultado das atividades desenvolvidas nos núcleos de formação. O repertório é baseado em sonoridades que compõem a identidade cultural paraense.

Parceria Institucional Fortalece a Cultura

O Centro Cultural Banco da Amazônia, localizado no centro de Belém, é dedicado à difusão de manifestações artísticas na Amazônia Legal e ao fortalecimento da produção cultural local. O espaço funciona como vitrine para projetos sociais e talentos da comunidade.

Segundo Ana Amélia Fadul, gerente do Centro Cultural Banco da Amazônia, a iniciativa reforça a parceria entre as instituições. “O Banco da Amazônia, com foco na promoção da cultura e da inclusão social, apresenta um programa de intercâmbio com a Fundação Cultural do Pará por meio das Crias do Curro Velho”, afirmou.

Ela complementa que, com o projeto alcançando sua segunda e terceira gerações de 'crias', o Centro Cultural recebe o grupo para o seu primeiro ensaio de Carnaval. “Celebrando o resultado das oficinas de percussão e adereços que transformam a realidade social em expressão artística na avenida”, completou a gerente.

Ocupação de Espaços como Etapa Formativa

Jorge Cunha, coordenador de Iniciação Artística do Núcleo de Oficinas Curro Velho (NOCV), destacou a importância da ocupação do espaço. Ele ressaltou que esta representa uma etapa importante na formação dos alunos.

“A parceria com o Banco da Amazônia demonstra como o esforço conjunto amplia o alcance das nossas ações, garantindo que a produção cultural gerada em nossos núcleos de formação chegue a novos públicos”, disse Cunha.

Destaque para Autoestima e Protagonismo Jovem

Celeste Iglesias, diretora do Curro Velho, enfatizou que a participação do grupo em eventos institucionais contribui para fortalecer a autoestima e o protagonismo dos jovens envolvidos.

“As apresentações permitem que as Crias do Curro Velho ocupem espaços de destaque na cidade, dando visibilidade ao talento desenvolvido nas oficinas. Esse processo é fundamental para reforçar a autoestima e o protagonismo de cada jovem, permitindo que eles compreendam a arte como uma ferramenta de transformação e ocupação de espaços institucionais”, pontuou a diretora.

FCP Reforça Políticas Públicas de Cultura

A ação resulta de uma cooperação voltada ao fortalecimento das práticas culturais e ao apoio de projetos educativos no estado. A presença da bateria no “Grito de Carnaval” reforça o papel de espaços públicos e institucionais na recepção de manifestações populares e na formação de novas plateias.

A Fundação Cultural do Pará (FCP) afirma atuar como órgão responsável pela execução das políticas públicas de cultura no estado. Ela desenvolve programas de formação, incentivo e difusão das artes em todo o território paraense.

Mais informações podem ser acompanhadas no site oficial e nas redes sociais da instituição.

Serviço

Evento: 1º Grito de Carnaval do Centro Cultural do Banco da Amazônia e da Fundação Cultural do Pará

1º Grito de Carnaval do Centro Cultural do Banco da Amazônia e da Fundação Cultural do Pará Atração: Bateria das Crias do Curro Velho

Bateria das Crias do Curro Velho Data e horário: 1º de fevereiro (domingo), às 10h

1º de fevereiro (domingo), às 10h Local: Centro Cultural Banco da Amazônia (Av. Presidente Vargas, 800)

Centro Cultural Banco da Amazônia (Av. Presidente Vargas, 800) Entrada: gratuita