VÍDEO: Marina Sena é vista gravando no Mercado de Ferro, em Belém
Segundo fãs, ela estaria filmando cenas da canção "Desmitificar"
A cantora Marina Sena está em Belém na tarde desta quarta-feira (17) para gravar cenas do clipe supostamente da canção "Desmitificar". Ela foi vista no Mercado Municipal de Carnes Francisco Bolonha, conhecido como Mercado de Ferro, localizado no bairro da Campina. Imagens das filmagens foram compartilhadas por um perfil de fã-clube dedicado à cantora na capital paraense.
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Veja o momento:
Após a gravação, Marina parou para cumprimentar fãs que se reuniram no local para acompanhar a produção. Em um dos momentos registrados, a cantora comentou sobre a temperatura da cidade e disse: "Que calor!"
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