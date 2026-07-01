Pará recebe R$ 33,7 milhões em investimentos federais para infraestrutura cultural

O estado do Pará recebeu mais de 33,7 milhões de reais em investimentos federais para a área de infraestrutura cultural, em ações coordenadas desde o ano de 2023. O montante financeiro é direcionado para 25 municípios paraenses e atende a um contingente populacional de 4,3 milhões de habitantes no território estadual.

Os recursos financeiros são aplicados na construção e estruturação de 11 unidades do Centro de Artes e Esportes Unificados (CEUs) da Cultura no Pará, com um aporte específico de 28,7 milhões de reais oriundos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC). As obras dessas unidades estão em andamento nos municípios paraenses de Afuá, Anajás, Bagre, Curralinho, Gurupá, Marituba, Melgaço, Portel, São Félix do Xingu, São Sebastião da Boa Vista e Soure.

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O restante do orçamento viabiliza o aumento da frota de equipamentos culturais itinerantes do programa MovCEUs no estado, com a finalidade de estabelecer pontos de atendimento e atividades em diferentes regiões e comunidades do território paraense.

No estado do Pará, foram destinadas cinco unidades do programa de equipamentos culturais itinerantes MovCEU, com aplicação financeira de 2,9 milhões de reais decorrentes do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) e do Ministério da Cultura (MinC). Do total planejado, o município de São Félix do Xingu recebeu uma unidade em operação, e as quatro estruturas restantes têm previsão de envio para os municípios paraenses de Altamira, Belém, Breu Branco e Igarapé-Miri.

A atuação governamental no território do Pará abrangeu também o reinício das obras de construção de uma unidade do Centro de Artes e Esportes Unificados (CEUs) das Artes no município de Ananindeua, com um aporte de 2 milhões de reais provenientes do Novo PAC.

NACIONAL

Desde 2023, os investimentos federais em infraestrutura cultural no Brasil ultrapassam R$ 699,8 milhões, distribuídos em 372 municípios. A estratégia nacional reúne a implantação de 225 novos CEUs da Cultura, a retomada de 23 obras dos CEUs das Artes e a expansão da rede MovCEU, que contará com 124 unidades financiadas pelo Governo do Brasil em todas as regiões do país.

Do total nacional, R$ 574,97 milhões foram destinados aos novos CEUs da Cultura, por meio do Novo PAC. Outros R$ 54,01 milhões foram investidos na retomada das obras dos CEUs das Artes. Nos MovCEUs, foram R$ 70,82 milhões, sendo R$ 40 milhões do Novo PAC. Os investimentos reforçam a democratização do acesso à cultura e ampliam a oferta de equipamentos culturais em territórios urbanos, periféricos e rurais.

REGIÕES

Regionalmente, o Nordeste concentra o maior volume de investimentos federais em infraestrutura cultural, com R$ 268,07 milhões. Em seguida aparecem o Sudeste, com R$ 149,98 milhões; o Sul, com R$ 114,79 milhões; o Norte, com R$ 94,01 milhões; e o Centro-Oeste, com R$ 62,74 milhões.