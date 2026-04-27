Paolla Oliveira parabeniza ex Diogo Nogueira por aniversário; leia o recado

Após a postagem de aniversário de 45 anos de Diogo Nogueira no Instagram, a atriz Paolla Oliveira, sua ex-namorada, deixou um simpático recado entre os comentários. A artista se juntou aos fãs que desejaram felicitações ao cantor, cuja publicação celebra a vida.

"A vida merece ser celebrada todos os dias", escreveu Nogueira. "Do momento em que vamos dormir até quando acordamos para um novo dia, temos a oportunidade de caminhar, agradecer e viver mesmo em um mundo cheio de adversidades."

O cantor completou: "Com os pés no chão (de preferência descalço) de forma consciente, seguimos firmes, aprendendo com tudo o que acontece ao nosso redor." Ele encerrou a postagem com um conselho aos seguidores: "Por isso, a cada dia que acordar, celebre. Agradeça. E dê os parabéns a si mesmo por estar vivo. Parabéns pela vida."

Mensagem de Paolla Oliveira

"Viva você e seu novo ciclo", comentou Paolla na postagem. "Que a vida te encha de alegrias e que as energias do bem sigam sempre te cuidando."

Até às 8h30 da segunda-feira, 27, o comentário da atriz acumulava mais de mil curtidas. Fãs celebraram o respeito público demonstrado pelo ex-casal. "Paolla e Diogo, pessoas incríveis. Isso se chama amor e respeito", disse uma usuária.

Interação anterior do ex-casal

Há cerca de duas semanas, Diogo Nogueira já havia feito algo semelhante. Ele parabenizou a ex em seu aniversário de 44 anos. Na ocasião, o cantor postou uma foto de Paolla em seus stories, desejando "um lindo novo ciclo" e "uma feliz vida".

Diogo e Paolla iniciaram o namoro em 2021. A relação durou aproximadamente cinco anos, com o anúncio da separação em dezembro de 2025. À época, os artistas afirmaram que o término foi amigável e, desde então, seguem interagindo nas redes sociais.