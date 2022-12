Cantora Paula Fernandes se desculpa com fãs e lamenta fama de chata

A fama da cantora Paula Fernandes nunca foi muito boa quando o assunto é o atendimento aos fãs. Desde que o sucesso chegou à vida da cantora, muitas são as histórias que a apontam como antipática e alguém de comportamento complicado. Paula foi a convidada do "Conversa com Bial" e aproveitou para esclarecer esses rumores, além de pedir desculpas aos fãs que possam ter ficado ofendidos com ela.

"Aprendemos a nos defender do jeito que podemos: mulher na cidade, artista, tem assédio. Você estica o braço, com distância de um metro e diz 'boa noite, sou Paula Fernandes e vim aqui trabalhar'. Isso é mal visto às vezes. Sou tímida, introspectiva, discreta, Juma. Hoje mais mansa", descreveu a cantora, em comparação com uma das protagonistas da novela 'Pantanal'.

A cantora ressaltou ainda: "fico triste de ser antipatizada, de ser chamada de distante. Não era intocável, eu era sem tempo. Até aproveito esse momento para pedir perdão a quem não pude atender, porque era humanamente impossível. É muito fácil julgar, o mundo é feito de juízes e eu estou ali naquela posição de quem é julgada, e fiquei com a fama", destacou.