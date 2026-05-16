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Linn da Quebrada fala sobre relação afetiva com Belém e desejo de participar do Círio de Nazaré

A artista participou da 5ª edição do Festival LED Globo, no Rio, e concedeu uma entrevista exclusiva ao Grupo Liberal

Amanda Martins
fonte

Fernanda Montenegro e Linn da Quebrada se reencontram nos bastidores do segundo dia do Festival LED Globo, edição Rio de Janeiro. As duas contracenaram juntas no filme 'Vitória', e a relação de afeto construída durante as filmagens transbordou para fora das telas. (Globo/Beatriz Damy)

A cantora, compositora e ativista social trans Linn da Quebrada participou da programação da 5ª edição do Festival LED Globo – Luz na Educação, realizada no Píer Mauá, no Rio de Janeiro, neste sábado (16). 

Ela participou da mesa de abertura que falava sobre literatura, imaginação e formação de jovens. Linn destacou a importância da arte na construção de novos futuros e na ampliação da criatividade.

“A cultura teve esse papel de um pilar da sociedade para construir imaginários e para que a gente possa imaginar também o impossível para fazer o impossível virar realidade”, afirmou ao Grupo Liberal.

A cantora também falou sobre a relação que construiu com Belém ao longo das visitas à capital paraense. 

Segundo ela, além do Círio de Nazaré, o acolhimento das pessoas, a gastronomia e a musicalidade da cidade marcaram suas experiências na região. 

“O calor, o aconchego, o carinho das pessoas, o acolhimento foi incrível. A musicalidade e a cultura de Belém são encantadores”, declarou.

A artista ainda revelou o desejo de retornar à cidade durante o Círio deste ano.

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