O Liberal chevron right Cultura chevron right

Rapper Drake lança três álbuns de surpresa no mesmo dia

Estadão Conteúdo

O rapper canadense Drake lançou, na noite da última sexta-feira, 15, três álbuns de uma vez nas plataformas de streaming. O movimento marca seu retorno ao formato de projeto solo, o primeiro desde For All the Dogs, lançado em 2023.

O anúncio aconteceu ao vivo durante uma livestream, quando Drake surgiu com três HDs na mão e revelou os projetos com a frase exibida na tela: "eu fiz isso para poder fazer isso".

O mais aguardado da trilogia é Iceman, nono álbum de estúdio do artista, com 18 faixas e participações de Future, Molly Santana e 21 Savage. Já Habibti - palavra árabe que significa "minha amada" - reúne 11 músicas com Sexyy Red e PARTYNEXTDOOR. Maid of Honour fecha o pacote com 14 faixas e conta com Central Cee e Popcaan. No total, são 43 músicas inéditas lançadas ao mesmo tempo.

Nas horas seguintes ao anúncio, Drake também liberou 17 videoclipes inéditos em seu canal no YouTube.

A briga com Kendrick

Os três álbuns são os primeiros lançamentos de Drake desde a famosa briga pública com Kendrick Lamar, em 2024.

Em Iceman, mais focado no rap e hip-hop, o artista já teria dado recados ao rival desde a faixa de abertura. Em outras músicas, ele teria criticado artistas que ficaram do lado de Lamar durante o conflito - e acusado a gravadora Universal de manipular os números de streaming da disputa.

Palavras-chave

MÚSICA/DRAKE/ÁLBUNS/LANÇAMENTO
Cultura
.
