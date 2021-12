VÍDEO: Banda Sayonara comemora 60 anos de trajetória com dois shows

Uma festa é pouco para comemorar a trajetória de 60 anos da banda paraense Sayonara. E para marcar essa data a festa vai ser em dose dupla para celebrar as seis décadas de história na música no estado e fora dele. Nesta terça (7), véspera do feriado, e no feriado de Nossa Senhora da Conceição (8), a banda vai encontrar com o público, às 21h, na cervejaria Oficial, no Umarizal.

Músicas que marcam os bailes como “Quem não te quer sou eu”, “Declaração de amor”, “Tarde demais”, “ O sonho acabou” e outros sucessos fazem parte da história da banda que representa a cultura e a musicalidade paraense. A diretora artística da Sayonara, Lucinha Bastos, diz que fazer a seleção do repertório foi uma das tarefas mais difíceis para este show.

“Na construção do repertório a gente sentiu dificuldade, por que em 60 anos, muitos ritmos e sucessos foram consolidados, então extrair de seis décadas um repertório de um show, é muito complexo, são inúmeras gerações, estilos, ritmos, mas a gente vai tentar agradar todo o público dos anos 60, 70, 80, vai ser uma noite inesquecível”, afirma Lucinnha, que iniciou sua carreira como cantora na Banda Sayonara.

A banda, que parou suas atividades durante o período de agravamento da pandemia e ficou afastada até mesmo da realização de lives, está retornando às suas atividades presenciais e se reencontrando aos poucos com seu público.

“Imagina voltar comemorando esse aniversário de 60 anos com o nosso público, que é extremamente importante nessa celebração, por que são eles que tornam a banda mais conhecida e fazem-nos sentir tão amados e importantes na música paraense, sem dúvida vai ser um reencontro caloroso”, comemora Lucinnha, que além de ex-integrante e atual diretora artística, é filha do dono da banda.

Nas duas noites de comemoração, a banda vai receber convidados especiais como: Jorge Silva, que cantou na banda; a cantora Conca; Sonia Lima, esposa do fundador da banda, Antônio Lima, e uma das primeiras vocalistas do grupo. “Infelizmente não podemos chamar todos, ainda temos um decreto em andamento e estamos tentando adequar tudo da melhor maneira possível para a segurança de todos. Os que estarão ali estão representando o nome de muitos outros que fizeram o nome da banda”, explica Lucinnha.

Para a diretora artística da banda, ninguém chega a 60 anos de carreira sozinho, pois existe uma equipe que ajuda a construir a trajetória. Ela diz também que o segundo segredo do sucesso da banda é a paixão. “Meu pai, Antônio Lima, que assumiu a banda logo no início, e doou muito amor, isso sem dúvida foi fundamental para o nosso sucesso”, ressalta Lucinnha.

O nome “Sayonara” que dá identidade ao grupo, foi inspirado em um filme que o professor Sarmânio assistia durante um dia em que chegou a sua casa e percebeu o intenso debate sobre qual nome deveria estampar aquele grupo promissor de Belém, conforme explica Luciano Bastos, um dos fundadores.

"Na época não era conjunto, não era nada, era uma turma que se reunia aqui perto da igreja de São Raimundo Nonato, na casa do falecido professor Sarmânio, e a gente ensaiava lá, até que me convidaram pra entrar. A partir daí ensaiamos muito, até que nos convidaram pra fazer um show na igreja, e até então ainda não tínhamos um nome" recorda Luciano Bastos.

Agende-se:

Banda Sayonara celebra 60 anos de carreira

Data: Terça-feira (7/12) e quarta-feira (8/12) às 21h

Local: Cervejaria Oficial do Umarizal