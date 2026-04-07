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Xamã abre o jogo sobre fim de namoro com Sophie Charlotte: 'aparecia fumando'

O ex-casal se conheceu e começou a namorar em 2024 e a atriz confirmou o fim do relacionamento em fevereiro de 2026

Victoria Rodrigues
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Os atores se conheceram durante as gravações da novela "Renascer", da TV Globo. (Foto: Reprodução/ Agnews/ Contigo)

O rapper Xamã decidiu abrir o jogo sobre os detalhes de seu fim de namoro com a atriz Sophie Charlotte. O ex-casal se conheceu e começou a namorar em 2024 e a atriz confirmou o fim do relacionamento em fevereiro de 2026. Em entrevista à Revista Quem, o cantor revelou que em certos momentos no namoro provocaram "tristeza", mas que o término foi realizado de forma tranquila e que os dois ainda são amigos, apesar dos boatos e especulações que ainda existem sobre o final íntimo do ex-casal.

"A gente é super bem resolvido com isso. As pessoas sempre esperam que a gente vá falar uma ou outra coisa em entrevistas. Já atuamos várias vezes compondo cenas juntos e não existe esse bafafá", revelou o cantor Xamã sobre o fim de relacionamento em entrevista à revista Quem.

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Mudança de Vida

De acordo com Xamã, um dos pontos do namoro que o incomodava bastante era a exposição de sua vida pessoal e do namoro com Sophie Charlotte na mídia. "Achava que as pessoas só iriam me conhecer através da música. Me trazia muita tristeza ver que, às vezes, um projeto era abafado por causa de uma notícia de que eu tinha ficado com uma pessoa", comentou o rapper sobre o início do namoro.

Por gostar de levar uma vida privada, o cantor explicou ainda que precisou aprender a aceitar a atenção do público. "Com o tempo, entendi que estou trabalhando com audiência o tempo todo, com todo mundo assistindo. Tento o máximo possível hoje ficar longe dessas coisas", disse.

Após a fama, ele buscou limpar sua imagem e passou por uma mudança no estilo de vida. "Eu aparecia fumando, mas me afastei totalmente dessa imagem de rapper rebelde do início. Agora é uma responsabilidade minha não só com outros jovens, mas dentro da minha casa. Minhas filhas me deram o máximo de potência que eu tenho na minha carreira por causa dessa percepção que eu tive comigo próprio", finalizou Xamã.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

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