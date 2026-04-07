Artista paraense consolida parceria com Anitta ao assinar figurinos de sua nova fase visual

O estilista paraense Labô Young, natural de Icoaraci, assina o figurino da fase visual do álbum Equilibrium, da cantora Anitta. A proposta estética do projeto utiliza elementos simbólicos para estabelecer uma conexão com temas espirituais e naturais. Para a composição da imagem, o artista desenvolveu um conjunto composto por costeiro, adorno de cabeça e body, todos confeccionados com técnicas de trançado em folhagens. O trabalho de Young é caracterizado pela transformação de matérias-primas da biodiversidade amazônica em peças que unem referências ancestrais a uma estética contemporânea.

A colaboração entre o artista e a cantora resultou, em novembro de 2025, na criação de um costeiro confeccionado com folhagens para a apresentação no evento Global Citizen. O trabalho utiliza elementos da biodiversidade amazônica estruturados com técnicas de trançado e montagem manual.

“Muito feliz em compartilhar com vocês essa capa, e poder estar presente nesse projeto tão importante na carreira de @anitta, você é incrível! Mal posso esperar pela estreia. Obrigado a toda equipe, pelo cuidado e carinho durante esses dias de gravação. A equipe criativa, os artistas que estiveram comigo criando e transformando todas as ideias em realidade, a @nidia_aranha que foi a melhor diretora, amo pensar junto com você. Grato demais de viver essa experiência”, escreveu no seu perfil no Instagram.

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A trajetória de Young com Anitta compreende diferentes projetos. Em 2021, ele assinou o figurino para a capa da edição de aniversário da revista Elle. Em 2025, integrou o documentário “Eu Vim de Lá”, da marca Kenner, que tem a cantora como embaixadora global. O projeto, produzido durante um concurso de moda homônimo com a participação de Anitta como jurada, registrou a produção de estilistas e marcas de periferias brasileiras. Na coleção desenvolvida para este projeto, Young aplicou técnicas de artesanato com tramas e cestaria, incorporando elementos que fazem referência à identidade visual das aparelhagens de Belém.

O projeto foi apresentado no desfile na 57ª edição da Casa de Criadores, em dezembro de 2025.

Além da parceria com Anitta, o estilista produziu peças para Zaynara, Gaby Amarantos, Ney Matogrosso e Ivete Sangalo. No setor audiovisual, atuou na concepção de figurinos para os curtas-metragens Queda do Céu, de Fernando Nogari, e Não Existe Pecado ao Sul do Equador, de Igor Furtado, além do videoclipe Flor de Mureré, do grupo Carimbó Cobra Venenosa. No mercado de moda e publicidade, colabora com a marca Farm na criação de adornos para editoriais e máscaras para vitrines em São Paulo e no Rio de Janeiro.

A técnica aplicada pelo artista provém de sua infância em Icoaraci, onde aprendeu com a mãe a manipular elementos naturais para a confecção de objetos. O quintal da residência familiar, composto por espécies como tucumanzeiro, mangueira e aceroleira, fornecia palhas, caroços e sementes que hoje constituem a matéria-prima de suas criações.

Em 2026, Labô Young e Rodrigo Polack receberam o prêmio de melhor figurino no Music Video Festival pelo clipe Vênus em Escorpião, de Gaby Amarantos. Na produção, as peças, máscara e vestido construídos com folhas, foram inseridas em um cenário de estética futurista focado no tema da preservação florestal.