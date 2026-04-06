Anitta anuncia lançamento de 'Choka Choka', em parceria com Shakira, para esta semana

Confirmada como convidada musical no Saturday Night Live no próximo dia 11, Anitta anunciou mais um passo em sua carreira internacional. A cantora carioca revelou nesta segunda-feira, 6, Choka Choka, música em parceria com Shakira que será lançada nesta quinta-feira, às 21h.

Choka Choka servirá como o novo single de EQUILIBRIVM, oitavo disco de estúdio de Anitta que será lançado em 16 de abril.

"É uma música potente, dançante e poderosa, que eu amo. Ter a Shakira cantando comigo torna tudo ainda mais icônico e especial", afirmou a cantora em comunicado à imprensa.

Além de Shakira, as faixas de EQUILIBRIVM contarão também com participações de Luedji Luna, Rincon Sapiência e King Saints.

Antes de EQUILIBRIVM, Anitta lançou, em 2025, Ensaios de Anitta, que, por sua vez, trouxe a cantora ao lado de nomes como Marina Sena, Pabllo Vittar, Pocah, Ivete Sangalo e mais.