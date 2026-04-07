Loquinha: assista a novelinha vertical de Lorena e Juquinha completa e em ordem
Veja todos os episódios de Lorena e Juquinha e saiba como acompanhar online
A novelinha “Loquinha”, derivada da novela “Três Graças”, estreou na última segunda-feira (6) e rapidamente ganhou destaque nas redes sociais. A produção acompanha a história de Lorena e Juquinha, personagens interpretadas por Alanis Guillen e Gabriela Medvedovski. Assista abaixo todos os episódios completos.
Desenvolvida pelos Estúdios Globo, a trama foi pensada especialmente para dispositivos móveis, com episódios curtos e gravados em formato vertical. Ao todo, são 25 capítulos, com cerca de dois minutos de duração cada.
VEJA MAIS
“Loquinha” registrou forte repercussão nas redes sociais logo nas primeiras 24 horas após o lançamento. De acordo com dados divulgados, a produção ultrapassou 64,8 milhões de visualizações no Instagram, além de somar 26,9 milhões no TikTok, 17,8 milhões no Facebook e 3,8 milhões no X (antigo Twitter).
A produção surgiu após a repercussão do casal "Loquinha" entre o público e acompanha a continuidade do relacionamento das personagens, abordando situações do cotidiano, desafios e o amadurecimento pessoal e profissional. Vale ressaltar que a novelinha não segue a cronologia da novela Três Graças.
Confira todos os episódios de Loquinha em ordem
Episódio 1
Episódio 2
Episódio 3
Episódio 4
Episódio 5
Episódio 6
Episódio 7
Episódio 8
Episódio 9
Episódio 10
Episódio 11
Episódio 12
Episódio 13
Episódio 14
Episódio 15
Episódio 16
Episódio 17
Episódio 18
Episódio 19
Episódio 20
Episódio 21
Episódio 22
Episódio 23
Episódio 24
Episódio 25
Onde assistir Loquinha?
Os episódios de Loquinha estarão disponíveis nas plataformas digitais:
- Perfis oficiais da TV Globo nas redes sociais
- Aplicativo Globoplay
A novelinha poderá ser assistida diretamente nos canais oficiais da emissora, incluindo:
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA