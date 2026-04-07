Loquinha: assista a novelinha vertical de Lorena e Juquinha completa e em ordem

A novelinha “Loquinha”, derivada da novela “Três Graças”, estreou na última segunda-feira (6) e rapidamente ganhou destaque nas redes sociais. A produção acompanha a história de Lorena e Juquinha, personagens interpretadas por Alanis Guillen e Gabriela Medvedovski. Assista abaixo todos os episódios completos.

Desenvolvida pelos Estúdios Globo, a trama foi pensada especialmente para dispositivos móveis, com episódios curtos e gravados em formato vertical. Ao todo, são 25 capítulos, com cerca de dois minutos de duração cada.

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“Loquinha” registrou forte repercussão nas redes sociais logo nas primeiras 24 horas após o lançamento. De acordo com dados divulgados, a produção ultrapassou 64,8 milhões de visualizações no Instagram, além de somar 26,9 milhões no TikTok, 17,8 milhões no Facebook e 3,8 milhões no X (antigo Twitter).

A produção surgiu após a repercussão do casal "Loquinha" entre o público e acompanha a continuidade do relacionamento das personagens, abordando situações do cotidiano, desafios e o amadurecimento pessoal e profissional. Vale ressaltar que a novelinha não segue a cronologia da novela Três Graças.

Confira todos os episódios de Loquinha em ordem

Episódio 1

Episódio 2

Episódio 3

Episódio 4

Episódio 5

Episódio 6

Episódio 7

Episódio 8

Episódio 9

Episódio 10

Episódio 11

Episódio 12

Episódio 13

Episódio 14

Episódio 15

Episódio 16

Episódio 17

Episódio 18

Episódio 19

Episódio 20

Episódio 21

Episódio 22

Episódio 23

Episódio 24

Episódio 25

Onde assistir Loquinha?

Os episódios de Loquinha estarão disponíveis nas plataformas digitais:

Perfis oficiais da TV Globo nas redes sociais

nas redes sociais Aplicativo Globoplay

A novelinha poderá ser assistida diretamente nos canais oficiais da emissora, incluindo: