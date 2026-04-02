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Loquinha: saiba tudo sobre a novelinha vertical de Lorena e Juquinha

Spin-off de Três Graças acompanha Lorena e Juquinha em história inédita no Globoplay e redes sociais; veja quando estreia, onde assistir e quantos episódios terá

Hannah Franco
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Quando estreia a novelinha de Loquinha? Veja onde assistir e tudo sobre a trama (Divulgação/TV Globo)

A novelinha Loquinha, derivada da novela Três Graças, estreia nesta segunda-feira (6) e traz como protagonistas o casal Lorena e Juquinha, interpretadas por Alanis Guillen e Gabriela Medvedovski. A produção foi desenvolvida especialmente para dispositivos móveis e será disponibilizada em formato vertical.

O spin-off foi produzido pelos Estúdios Globo e será exibido nos perfis da TV Globo nas redes sociais, além de ficar disponível no aplicativo Globoplay. A nova trama surge após a forte repercussão do casal, conhecido como “Loquinha”, entre o público e nas redes sociais. A história acompanha a continuidade do relacionamento das personagens, com foco no cotidiano, nos desafios e no amadurecimento pessoal e profissional das duas.

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Quando estreia a novelinha Loquinha?

A novelinha Loquinha estreia na segunda-feira, 6 de abril, com lançamento simultâneo nas redes sociais da TV Globo e no Globoplay.

A produção chega poucos meses após o anúncio oficial e aproveita o sucesso do casal na novela original.

Onde assistir Loquinha?

Os episódios de Loquinha poderão ser assistidos em duas plataformas:

  • Perfis oficiais da TV Globo nas redes sociais
  • Aplicativo Globoplay

A produção foi pensada para consumo em celulares, com episódios curtos e gravados no formato vertical.

Quantos episódios terá Loquinha?

A novelinha contará com 25 episódios curtos, que serão disponibilizados a partir da estreia. O formato segue a proposta de conteúdo rápido e adaptado ao consumo digital.

Qual é a história da novelinha de Loquinha?

A trama acompanha Lorena e Juquinha após decidirem morar juntas. Ao longo dos episódios, o casal enfrenta interferências externas, conflitos emocionais, ciúmes e disputas afetivas que colocam a relação à prova.

Entre os principais desafios está a atuação de Lucélia, personagem de Daphne Bozaski, que tenta separar o casal a mando de Ferette, vivido por Murilo Benício. O capataz Macedo também participa das articulações contra as protagonistas. A chegada de Teca, ex-namorada de Juquinha, provoca novas tensões e impacta o rumo da história.

Além dos conflitos, a novelinha também aborda o crescimento pessoal das protagonistas. Um bar se torna ponto central da narrativa, reunindo novos personagens e situações que impulsionam a trama. É nesse ambiente que Lorena descobre um concurso de poesia sáfica, o que abre novas oportunidades profissionais.

O local também marca a aproximação com novos amigos, como André e Adriano. Ao longo dos episódios, a produção destaca o desenvolvimento da relação e os desafios enfrentados pelo casal, mantendo o foco nos sentimentos, nas escolhas e nas consequências das decisões.

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