Loquinha: saiba onde assistir à novelinha vertical de Lorena e Juquinha
Spin-off de Três Graças estreia com episódios curtos nas redes sociais e no Globoplay
A novelinha Loquinha, derivada da novela Três Graças, estreia nesta segunda-feira (6) e acompanha a história de Lorena e Juquinha, personagens vividas por Alanis Guillen e Gabriela Medvedovski. Produzida pelos Estúdios Globo, a trama foi desenvolvida especialmente para dispositivos móveis e aposta em episódios curtos, gravados em formato vertical.
O lançamento ocorre durante a exibição da novela na TV e também nas plataformas digitais. Confira abaixo onde assistir.
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A produção surge após a forte repercussão do casal, conhecido como “Loquinha”, nas redes sociais, e acompanha a continuidade do relacionamento das personagens, com foco no cotidiano, nos desafios e no amadurecimento pessoal e profissional.
Onde assistir Loquinha?
Os episódios de Loquinha estarão disponíveis nas plataformas digitais:
- Perfis oficiais da TV Globo nas redes sociais
- Aplicativo Globoplay
A novelinha poderá ser assistida diretamente nos canais oficiais da emissora, incluindo:
Quantos episódios terá a novelinha?
Ao todo, Loquinha terá 25 episódios, todos disponibilizados já no dia da estreia, em 6 de abril. Os capítulos são curtos e pensados para consumo rápido no celular, acompanhando a tendência de conteúdos verticais nas redes sociais.
Qual é a história da novelinha de Loquinha?
A trama acompanha Lorena e Juquinha após decidirem morar juntas. Ao longo dos episódios, o casal enfrenta interferências externas, conflitos emocionais, ciúmes e disputas afetivas que colocam a relação à prova.
Entre os principais desafios está a atuação de Lucélia, personagem de Daphne Bozaski, que tenta separar o casal a mando de Ferette, vivido por Murilo Benício. O capataz Macedo também participa das articulações contra as protagonistas. A chegada de Teca, ex-namorada de Juquinha, provoca novas tensões e impacta o rumo da história.
Além dos conflitos, a novelinha também aborda o crescimento pessoal das protagonistas. Um bar se torna ponto central da narrativa, reunindo novos personagens e situações que impulsionam a trama. É nesse ambiente que Lorena descobre um concurso de poesia sáfica, o que abre novas oportunidades profissionais.
O local também marca a aproximação com novos amigos, como André e Adriano. Ao longo dos episódios, a produção destaca o desenvolvimento da relação e os desafios enfrentados pelo casal, mantendo o foco nos sentimentos, nas escolhas e nas consequências das decisões.
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