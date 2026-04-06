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Loquinha: saiba onde assistir à novelinha vertical de Lorena e Juquinha

Spin-off de Três Graças estreia com episódios curtos nas redes sociais e no Globoplay

Hannah Franco

A novelinha Loquinha, derivada da novela Três Graças, estreia nesta segunda-feira (6) e acompanha a história de Lorena e Juquinha, personagens vividas por Alanis Guillen e Gabriela Medvedovski. Produzida pelos Estúdios Globo, a trama foi desenvolvida especialmente para dispositivos móveis e aposta em episódios curtos, gravados em formato vertical.

O lançamento ocorre durante a exibição da novela na TV e também nas plataformas digitais. Confira abaixo onde assistir.

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A produção surge após a forte repercussão do casal, conhecido como “Loquinha”, nas redes sociais, e acompanha a continuidade do relacionamento das personagens, com foco no cotidiano, nos desafios e no amadurecimento pessoal e profissional.

Onde assistir Loquinha?

Os episódios de Loquinha estarão disponíveis nas plataformas digitais:

  • Perfis oficiais da TV Globo nas redes sociais
  • Aplicativo Globoplay

A novelinha poderá ser assistida diretamente nos canais oficiais da emissora, incluindo:

Quantos episódios terá a novelinha?

Ao todo, Loquinha terá 25 episódios, todos disponibilizados já no dia da estreia, em 6 de abril. Os capítulos são curtos e pensados para consumo rápido no celular, acompanhando a tendência de conteúdos verticais nas redes sociais.

Qual é a história da novelinha de Loquinha?

A trama acompanha Lorena e Juquinha após decidirem morar juntas. Ao longo dos episódios, o casal enfrenta interferências externas, conflitos emocionais, ciúmes e disputas afetivas que colocam a relação à prova.

Entre os principais desafios está a atuação de Lucélia, personagem de Daphne Bozaski, que tenta separar o casal a mando de Ferette, vivido por Murilo Benício. O capataz Macedo também participa das articulações contra as protagonistas. A chegada de Teca, ex-namorada de Juquinha, provoca novas tensões e impacta o rumo da história.

Além dos conflitos, a novelinha também aborda o crescimento pessoal das protagonistas. Um bar se torna ponto central da narrativa, reunindo novos personagens e situações que impulsionam a trama. É nesse ambiente que Lorena descobre um concurso de poesia sáfica, o que abre novas oportunidades profissionais.

O local também marca a aproximação com novos amigos, como André e Adriano. Ao longo dos episódios, a produção destaca o desenvolvimento da relação e os desafios enfrentados pelo casal, mantendo o foco nos sentimentos, nas escolhas e nas consequências das decisões.

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