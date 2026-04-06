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Antes do Guns N' Roses, relembre 5 shows internacionais de rock em Belém 🎸

Capital paraense tem histórico de apresentações internacionais marcantes; relembre

Hannah Franco
fonte

Shows internacionais em Belém: veja bandas antes do Guns N’ Roses (Divulgação/Iron Maiden/Guns N Roses/Scorpions)

A contagem regressiva para o show do Guns N' Roses em Belém já começou. A banda se apresenta no dia 25 de abril, no Estádio Mangueirão. Apesar da expectativa dos fãs, essa não será a primeira vez que grandes nomes do rock internacional passam pela capital paraense.

🤘 Ao longo dos anos, Belém já recebeu apresentações que marcaram a memória do público. Relembre cinco artistas internacionais do rock que passaram pela cidade.

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Scorpions

image Show do Scorpions em Belém, em 2008, reuniu grande público no Cidade Folia. (Reprodução/Blog Ouvir-O-Peso)

A passagem do Scorpions por Belém, em 3 de setembro de 2008, é lembrada como um dos shows mais marcantes do rock internacional na cidade. A apresentação ocorreu no antigo Cidade Folia e reuniu um grande público.

Durante o show, momentos inusitados chamaram atenção, como quando o baixista Pawell Maciwoda colocou um cocar indígena arremessado pela plateia. A banda ainda apresentou clássicos como “Wind of Change” e “Still Loving You”, além de contar com participação de Andreas Kisser, guitarrista do Sepultura.

A-ha

image Banda A-ha esteve no Pará em 2015 e mobilizou fãs que saíram de Belém para assistir aos shows. (Arquivo/O Liberal)

A banda norueguesa A-ha esteve no Pará em outubro de 2015, com apresentações em Barcarena e Paragominas, após participação no Rock in Rio. Apesar de não ter feito show em Belém, o grupo de pop rock passou pela capital, desembarcando no aeroporto local.

A passagem mobilizou fãs paraenses, que se deslocaram até os municípios vizinhos para assistir aos shows. Os ingressos foram trocados por kits escolares, que posteriormente foram doados, o que também marcou a iniciativa.

Iron Maiden

image Iron Maiden levou multidão ao Cidade Folia em 2011 com clássicos do heavy metal. (Cláudio Pinheiro/ Arquivo O Liberal)

O show do Iron Maiden em Belém, no dia 1º de abril de 2011, reuniu fãs que enfrentaram horas de espera para acompanhar a apresentação.

Realizado no Cidade Folia, o evento ficou marcado pela energia do público, que cantou em coro sucessos como “The Number of the Beast” e “Fear of the Dark”. A passagem da banda reforçou o potencial da capital paraense para grandes turnês internacionais.

Deep Purple

image Deep Purple se apresentou em Belém em 2011 durante turnê nacional. (Reprodução/Blog Delfos)

Outro nome histórico do rock que passou por Belém foi o Deep Purple, que se apresentou em 4 de outubro de 2011, também no Cidade Folia.

O show fez parte da turnê nacional da banda e incluiu clássicos como “Smoke on the Water” e “Highway Star”. A apresentação é lembrada como uma das raras passagens do grupo pela região Norte.

Alanis Morissette

image Alanis Morissette cantou sucessos para milhares de fãs em Belém em 2012 (Reprodução/Youtube/satolep)

A cantora Alanis Morissette também marcou presença em Belém, em setembro de 2012, com a turnê “Havoc and Bright Lights”.

O show reuniu milhares de fãs no Cidade Folia e teve grande participação do público, que acompanhou canções como “Ironic”, um dos maiores sucessos da artista. Foi a primeira apresentação da cantora na capital paraense.

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