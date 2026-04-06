Antes do Guns N' Roses, relembre 5 shows internacionais de rock em Belém 🎸
Capital paraense tem histórico de apresentações internacionais marcantes; relembre
A contagem regressiva para o show do Guns N' Roses em Belém já começou. A banda se apresenta no dia 25 de abril, no Estádio Mangueirão. Apesar da expectativa dos fãs, essa não será a primeira vez que grandes nomes do rock internacional passam pela capital paraense.
🤘 Ao longo dos anos, Belém já recebeu apresentações que marcaram a memória do público. Relembre cinco artistas internacionais do rock que passaram pela cidade.
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Scorpions
A passagem do Scorpions por Belém, em 3 de setembro de 2008, é lembrada como um dos shows mais marcantes do rock internacional na cidade. A apresentação ocorreu no antigo Cidade Folia e reuniu um grande público.
Durante o show, momentos inusitados chamaram atenção, como quando o baixista Pawell Maciwoda colocou um cocar indígena arremessado pela plateia. A banda ainda apresentou clássicos como “Wind of Change” e “Still Loving You”, além de contar com participação de Andreas Kisser, guitarrista do Sepultura.
A-ha
A banda norueguesa A-ha esteve no Pará em outubro de 2015, com apresentações em Barcarena e Paragominas, após participação no Rock in Rio. Apesar de não ter feito show em Belém, o grupo de pop rock passou pela capital, desembarcando no aeroporto local.
A passagem mobilizou fãs paraenses, que se deslocaram até os municípios vizinhos para assistir aos shows. Os ingressos foram trocados por kits escolares, que posteriormente foram doados, o que também marcou a iniciativa.
Iron Maiden
O show do Iron Maiden em Belém, no dia 1º de abril de 2011, reuniu fãs que enfrentaram horas de espera para acompanhar a apresentação.
Realizado no Cidade Folia, o evento ficou marcado pela energia do público, que cantou em coro sucessos como “The Number of the Beast” e “Fear of the Dark”. A passagem da banda reforçou o potencial da capital paraense para grandes turnês internacionais.
Deep Purple
Outro nome histórico do rock que passou por Belém foi o Deep Purple, que se apresentou em 4 de outubro de 2011, também no Cidade Folia.
O show fez parte da turnê nacional da banda e incluiu clássicos como “Smoke on the Water” e “Highway Star”. A apresentação é lembrada como uma das raras passagens do grupo pela região Norte.
Alanis Morissette
A cantora Alanis Morissette também marcou presença em Belém, em setembro de 2012, com a turnê “Havoc and Bright Lights”.
O show reuniu milhares de fãs no Cidade Folia e teve grande participação do público, que acompanhou canções como “Ironic”, um dos maiores sucessos da artista. Foi a primeira apresentação da cantora na capital paraense.
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