O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Em viagem pela Itália, Alane Dias faz passeio e diz que ‘tudo no Pará é melhor’

A paraense está em viagem com o namorado Francisco Gil

Amanda Martins
fonte

Alane usou os Stories do Instagram para falar sobre a compração com a capital italiana e o Pará (Instagram/ alane)

A ex-BBB paraense Alane Dias está fazendo uma viagem romântica com o namorado, Francisco Gil, na Itália, e usou as redes sociais, na segunda-feira (6), para brincar dizendo que é o tipo de pessoa que acha que tudo no Pará é melhor.

Nos Stories, ela confessou enquanto turistava em Roma, que sempre lembra da terra natal, desde o queijo do Marajó até às lendas amazônicas. “Paraense é uma coisa né, que é muito bairrista, não tem como", iniciou. "Eu fico insuportável. ‘Ah, porque é forçado’, sou forçada mesmo. Tudo eu acho que no Pará é melhor”, continuou. 

A influenciadora voltou a comparar elementos da cultura local com referências do Pará. “Qualquer coisinha eu falo: ‘Não, porque lá em Belém é assim’, ‘Não porque lá no Marajó é o melhor queijo que tem’, ‘Ah não, porque a mitologia romana é contada de boca a boca’, sim! Assim como as lendas da Amazônia”, afirmou.

Alane e Fran Gil estão junto há quase um ano. O casal começou a se relacionar em maio de 2025. 

Na viagem, eles tem visitado pontos turísticos e circulado pelas construções antigas, e restaurantes ao ar livre. A paraense aproveitou para registrar toda a experiências em seu perfil no Instagram. 

 

 

