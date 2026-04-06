Em viagem pela Itália, Alane Dias faz passeio e diz que ‘tudo no Pará é melhor’
A paraense está em viagem com o namorado Francisco Gil
A ex-BBB paraense Alane Dias está fazendo uma viagem romântica com o namorado, Francisco Gil, na Itália, e usou as redes sociais, na segunda-feira (6), para brincar dizendo que é o tipo de pessoa que acha que tudo no Pará é melhor.
Nos Stories, ela confessou enquanto turistava em Roma, que sempre lembra da terra natal, desde o queijo do Marajó até às lendas amazônicas. “Paraense é uma coisa né, que é muito bairrista, não tem como", iniciou. "Eu fico insuportável. ‘Ah, porque é forçado’, sou forçada mesmo. Tudo eu acho que no Pará é melhor”, continuou.
A influenciadora voltou a comparar elementos da cultura local com referências do Pará. “Qualquer coisinha eu falo: ‘Não, porque lá em Belém é assim’, ‘Não porque lá no Marajó é o melhor queijo que tem’, ‘Ah não, porque a mitologia romana é contada de boca a boca’, sim! Assim como as lendas da Amazônia”, afirmou.
Alane e Fran Gil estão junto há quase um ano. O casal começou a se relacionar em maio de 2025.
Na viagem, eles tem visitado pontos turísticos e circulado pelas construções antigas, e restaurantes ao ar livre. A paraense aproveitou para registrar toda a experiências em seu perfil no Instagram.
