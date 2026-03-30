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Alane Dias mostra Francisco Gil tomando açaí com mel e paraenses reagem: 'Ela quase tendo um troço'

A atriz paraense costuma mostrar a diferença de culturas entre o casal em seu perfil do Instagram

Victoria Rodrigues
fonte

O casal está junto desde maio de 2025. (Foto: Andy Santana e Manu Scarpa / Brazil News)

A ex-BBB e atriz paraense Alane Dias surpreendeu os seus seguidores ao publicar um vídeo do namorado Francisco Gil tomando uma tigela de açaí de um jeito inusitado e diferente do que é visto diariamente pelos nortistas. Nas imagens, o cantor aparece colocando mel, enquanto a atriz faz uma cara de desaprovação e leva a mão à boca, como se estivesse desacreditada do que está vendo à sua frente.

Embora Alane seja acostumada com o açaí puro feito suco, que normalmente é preparado e servido no Norte do Brasil, existem alguns lugares em que a tradição é outra, como nas regiões Sul e Sudeste do país. Para Francisco Gil, que mora no Rio de Janeiro, por exemplo, o açaí é servido de forma doce e, na maioria das vezes, igual a um sorvete com frutas frescas e alguns complementos, o que faz gerar outros sabores.

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Na internet, alguns nortistas comentaram sobre a reação de Alane Dias e se identificaram com o açaí puro que é tomado na hora do almoço. "Ela quase tendo um troço só de ver", disse uma pessoa entre risos. "A cada açaí adocicado, cai um apanhador de açaí do pé de açaizeiro", brincou outra pessoa. "Nesse momento, milhares de nortistas, ribeirinhos e caboclos morreram de desgosto e vergonha", ironizou um terceiro.

Já outras pessoas disseram que é normal ele adicionar um pouco de mel no açaí, visto que muitos nortistas também costumam colocar açúcar na tigela. "Sou paraense e tomo com açúcar, isso não é coisa de pessoas de fora... muda o disco", respondeu uma mulher. "Sou paraense... E só tomo açaí com açúcar. Açaí com açúcar para quem gosta e açaí sem açúcar para quem gosta. É só respeitar, por aí vai o gosto de cada um", disse outra.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web em Oliberal.com)

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