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Alane Dias é atropelada por moto enquanto andava de bicicleta no Rio de Janeiro

Nos stories de seu Instagram, a atriz contou com detalhes como aconteceu o acidente

Victoria Rodrigues
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Apesar do susto, o motociclista parou para ajudar Alane. (Foto: Reprodução/ Instagram | @alane)

A atriz e ex-BBB Alane Dias passou por momentos de sufoco nesta quinta-feira (19) ao ser atropelada enquanto voltava de bicicleta para sua casa, que fica localizada no Rio de Janeiro. Nos stories de seu perfil no Instagram, a musa da Grande Rio contou com detalhes como aconteceu o acidente.

"Vocês não sabem o que aconteceu comigo, eu simplesmente fui atropelada por uma moto, vocês acreditam? Nada grave, né? Lógico, por isso que eu tô aqui falando, mas eu caí no chão e tudo. Chega eu tô falando mansa, né?", disse a ex-BBB entre risos.

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Registros da comemoração foram publicados pela ex-sister nas redes sociais na última segunda-feira (9)

"Eu tava malhando, voltei pra casa de bike e num piscar de olhos, ó. Mas eu tô bem, foi muito engraçado, porque eu tenho muita tranquilidade nesses momentos de pressão assim, eu consigo resolver, eu só levantei e saí", complementou a musa da Grande Rio.

Apesar do susto, a atriz explicou que o motociclista ficou preocupado e tentou ajudá-la no meio da rua. "Aí o rapaz da moto, assim, desesperado, e eu falei: 'moço, tá tudo bem'. Aí ele disse: 'não, eu vou ajudar você pra ficar tudo bem', aí eu fui andando assim, sabe?", concluiu Alane Dias.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

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