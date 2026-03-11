Alane Dias e Francisco Gil entram em brincadeira do TikTok; veja quem ganhou
A paraense precisava acertar o nome de, pelo menos, cinco jogadores de futebol
A ex-BBB e atriz paraense Alane Dias e o namorado, o cantor Francisco Gil, participaram de uma brincadeira do TikTok. Se Alane acertasse o nome de, pelo menos, cinco jogadores de futebol, poderia pedir qualquer coisa a Francisco. Porém, a sorte não estava a favor da paraense.
De 10 nomes, Alane acertou quatro: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar Jr. e Mbappé. Francisco, por outro lado, mostrou que conhece os jogadores. Nos comentários, internautas se divertiram com a interação do casal.
