O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Boni, ex-diretor da Globo, elogia Fafá de Belém: ‘A estrela maravilhosa’

A cantora estreou na trilha sonora de novelas em 1975, com a música “Filho da Bahia” em “Gabriela”

Lívia Ximenes
fonte

Boni conta como descobriram Fafá de Belém em 1975 (Reprodução / Instagram)

O ex-diretor da Globo José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, conhecido como Boni, elogiou a cantora paraense Fafá de Belém e chamou de “estrela maravilhosa”. A artista foi parte da trilha sonora da novela “Gabriela”, exibida em 1975. Em vídeo publicado no Instagram, Boni contou como descobriram Fafá e agradeceu a ela pela “sorte” do encontro.

Segundo o ex-diretor, a cantora nasceu “do dia para a noite na televisão”. Tudo começou com o compositor Guto Graça Mello apresentando músicas para a trilha sonora de “Gabriela”. Ao ouvir “Filho da Bahia”, Boni se apaixonou pela canção, mas ela não poderia ser usada — já que ainda não conheciam Fafá.

Boni, então, decidiu lançar na Rádio Globo um apelo: quem fosse a cantora deveria ligar para a emissora, se identificar e, como prova, dizer o nome da música. Assim, Fafá foi escolhida e teve o marco na carreira. Essa foi a primeira vez que uma canção da paraense esteve em uma novela.

“E a cantora, meu Deus do céu, não podia ser outra a não ser Fafá de Belém, a estrela maravilhosa”, disse Boni. O ex-diretor demonstrou gratidão à artista por tudo que ela fez pelo Brasil. “Te amo, meu amigo! E te agradeço todos os dias”, respondeu Fafá.

