Lembra dele? Ex-BBB Marcos Harter recebe nova punição do Conselho de Medicina

O nome do médico e ex-BBB Marcos Harter voltou a repercutir nacionalmente após o Conselho Federal de Medicina (CFM) manter uma punição ética aplicada ao profissional. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União nesta quinta-feira (21).

Segundo o documento, o Tribunal Superior de Ética Médica do CFM decidiu, por unanimidade, manter a culpabilidade do médico por infrações ao Código de Ética Médica. Apesar disso, houve alteração na penalidade anteriormente aplicada.

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Inicialmente, Marcos Harter havia recebido suspensão do exercício profissional por 30 dias. Após análise do recurso, a punição foi convertida em “censura pública em publicação oficial”.

Quais infrações foram apontadas pelo Conselho?

De acordo com a publicação oficial, o ex-BBB infringiu os artigos 1, 23 e 32 do Código de Ética Médica. Os trechos tratam de situações relacionadas a responsabilidade profissional, respeito ao paciente e utilização adequada dos recursos disponíveis no atendimento médico.

Entre os pontos citados estão:

causar dano ao paciente por imprudência, negligência ou imperícia;

desrespeitar a dignidade do paciente;

deixar de utilizar meios reconhecidos de promoção, prevenção e tratamento em benefício do paciente.

O Diário Oficial não detalha o caso específico que motivou o processo ético.

Essa não é a primeira vez que o médico enfrenta sanções nos conselhos profissionais. Em 2023, o Conselho Regional de Medicina do Paraná também aplicou censura pública ao profissional por infrações relacionadas à conduta ética e à relação médico-paciente.

Marcos Harter ganhou projeção nacional em 2017, ao participar do reality show Big Brother Brasil. Na época, ele foi expulso do programa após acusações de agressão contra a participante Emilly Araújo.