Polícia investiga ex-BBB Marcos Harter após publicação polêmica

A Polícia Civil cumpriu um mandado de busca e apreensão na residência do médico e ex-BBB Marcos Harter. O caso ocorreu após ele publicar imagens portando armas de fogo nas redes sociais.

Localizada a cerca de 420 km de Cuiabá, a casa de Harter foi alvo da operação, resultando na apreensão de um revólver calibre .38 com 27 munições e duas armas de airsoft na última sexta-feira (1º).

O delegado João Lucas Wanick, responsável pelo caso, informou que o inquérito foi instaurado para investigar a posse irregular das armas, já que o ex-BBBr não apresentou registro ou autorização para possuir o armamento exibido. Segundo Wanick, com as apreensões, o processo deve culminar no indiciamento do médico, com pena prevista de um a três anos de prisão, além de multa.

Marcos Harter ficou conhecido nacionalmente por sua participação no "BBB 17", principalmente por todas as polêmicas que o envolveu. Ele foi expulso do reality após acusações de agressão a uma colega de confinamento. Porém, Harter voltou a ganhar atenção pública em 2023 ao incentivar manifestantes bolsonaristas a invadirem a sede da TV Globo.

O ex-BBB mantém uma disputa judicial com a emissora, que o afastou do reality e continua sendo alvo de suas críticas públicas.