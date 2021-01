Marcos Harter terá que pagar indenização para a Globo; entenda

O processo por danos morais movido por Marcos Harter contra a Rede Globo foi julgado improcedente. O médico processou a emissora por sua expulsão do “Big Brother Brasil 17”.

Para a juíza Ana Lúcia Xavier Goldman, Marcos infringiu as regras do programa ao agredir Emilly Araújo, ainda que não tenha sido condenado na esfera criminal. Ele foi expulso após apertar o braço da sister, sua então namorada.

A agressão deixou hematomas na jovem. As marcas contribuíram para expulsão dele. Emilly, que terminou campeã da edição, decidiu não processar Marcos.

"Independentemente da intenção da suposta vítima de representar criminalmente o ofensor, houve comprovada agressão física, cuja prática ainda que de forma leve, induz à eliminação do participante, como claramente previsto no regulamento do programa", avaliou a juíza.

A magistrada afirma que não houve ataque à honra de Marcos por parte da emissora. Ana Lúcia ressaltou que a visibilidade do programa permitiu que ele participasse de outro reality, "A Fazenda", no mesmo ano.

Marcos deverá pagar à emissora 10% do valor que exigia como indenização.

Procurado, Marcos Harter não se pronunciou.