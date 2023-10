Ex-BBB Marcos Harter chora ao posar com mulher que doou rim a ele

O ex-BBB Marcos Harter recebeu um novo rim esta semana. O médico de 44 anos, que participou do "BBB 17", vinha passando por sérios problemas renais e precisava de um transplante para voltar a ter a vida normal.

Através das redes sociais, ele informou que recebeu "o órgão de uma paciente que virou minha amiga e agora é minha irmã". Marcos descobriu há algum tempo que estava sofrendo com problemas renais crônicos. Mesmo seguindo trabalhando, passou meses tratando e bem debilitado, mas super discreto não comentou sobre sua enfermidade. Ele voltará às atividades de rotina em sua clínica, na cidade de Sorriso, no Mato Grosso.

Marcos foi expulso do "BBB 17" na reta final do programa após a direção comprovar que ele cometeu indícios de agressão física à participante Emilly Araújo, que ganhou a edição e com quem o médico se relacionava.