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Guns N' Roses em Belém: palco montado no Mangueirão terá 100 toneladas

Show na capital paraense acontece dia 25 de abril e contará com estrutura internacional e abertura dos Raimundos

Hannah Franco

A menos de um mês do show da banda Guns N’ Roses em Belém, a estrutura do evento chama atenção pelos números. O palco que será montado no Estádio do Mangueirão ultrapassa 100 toneladas e segue o padrão internacional da turnê da banda no Brasil. A apresentação ocorre no dia 25 de abril, com abertura dos portões às 16h e início previsto para 21h.

O evento também contará com show de abertura da banda Raimundos. A passagem pela capital paraense faz parte da turnê “Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things”, que inclui nove cidades brasileiras.

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Como será o palco do Guns N’ Roses em Belém?

A estrutura do palco é um dos principais destaques da turnê. Com mais de 100 toneladas, a montagem envolve equipamentos de grande porte e tecnologia avançada. Entre os elementos confirmados estão:

  • Painéis de LED que somam cerca de 450 metros quadrados
  • Estrutura reforçada para suportar iluminação e efeitos visuais
  • Equipamentos de padrão internacional utilizados na turnê

A montagem já começou nas primeiras cidades da turnê no Brasil, como São José do Rio Preto, onde a banda se apresenta na terça-feira (7), antes de seguir para outras capitais.

O palco utilizado no Brasil mantém o mesmo nível das apresentações internacionais da banda, com foco em impacto visual e qualidade técnica. A combinação de iluminação, telões e estrutura metálica robusta permite a execução de um espetáculo de grande porte, com efeitos sincronizados ao repertório.

Quando será o show do Guns N’ Roses em Belém?

O show em Belém está marcado para o dia 25 de abril, no Mangueirão. A expectativa é de grande público, impulsionado pela dimensão da produção e pela repercussão da turnê no país. A banda já iniciou a agenda de apresentações no Brasil, que começou na quarta-feira (1º), com uma série de nove shows.

A turnê de 2026 também conta com alteração na formação. A tecladista Melissa Reese não participa dos shows por motivos pessoais, conforme informado pela banda. Mesmo com a mudança, a expectativa é de que o espetáculo mantenha o padrão apresentado nas demais cidades, com destaque para a estrutura do palco e os efeitos visuais.

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