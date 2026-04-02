Simony celebra remissão total do câncer e emociona fãs com relato de fé

A cantora Simony, de 49 anos, emocionou seus seguidores ao anunciar, nesta quarta-feira (1º), que está em remissão total do câncer, notícia confirmada publicamente pelo médico Fernando Maluf após uma evolução positiva em seu quadro de saúde. Em um relato marcado por gratidão, a artista celebrou o fim de uma jornada de mais de três anos de tratamento, destacando que sua vitória foi fruto da união entre a ciência e a fé.

Diagnosticada com câncer de intestino em 2022, ela enfrentou sessões de quimioterapia e 36 aplicações de radioterapia até alcançar este momento, que descreveu como o dia em que seu coração finalmente transbordou de alegria. Durante o processo, Simony ressaltou que não caminhou sozinha e fez questão de agradecer o apoio fundamental de sua família, da equipe médica e do hospital onde foi cuidada.

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A experiência trouxe reflexões profundas sobre o valor da vida, levando a cantora a afirmar que nenhuma riqueza no mundo substitui a existência e que aprendeu a enxergar cada segundo com mais intensidade. Para ela, a maior conquista dessa recuperação é a oportunidade de continuar presente na vida dos filhos Ryan, Aysha, Pyetra e Anthony, manifestando ainda o desejo de, no futuro, vivenciar a experiência de ser avó.

Ao encerrar sua mensagem, a artista reforçou que sua trajetória pode servir de inspiração e esperança para outras pessoas que ainda enfrentam a doença. Simony declarou que, embora a batalha tenha sido dura, a vitória chegou, permitindo que ela siga vivendo com renovada gratidão. O anúncio encerra um ciclo de superação que começou com o diagnóstico inicial e passou por uma primeira fase de remissão em 2024, culminando agora na conclusão definitiva desta etapa de seu tratamento.