Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Simony celebra remissão total do câncer e emociona fãs com relato de fé

Após enfrentar ciclos de quimioterapia e radioterapia desde 2022, a cantora anunciou que está em remissão total do câncer de intestino

O Liberal
fonte

Após três anos de luta, Simony confirma cura e agradece apoio da família e médicos (Reprodução)

A cantora Simony, de 49 anos, emocionou seus seguidores ao anunciar, nesta quarta-feira (1º), que está em remissão total do câncer, notícia confirmada publicamente pelo médico Fernando Maluf após uma evolução positiva em seu quadro de saúde. Em um relato marcado por gratidão, a artista celebrou o fim de uma jornada de mais de três anos de tratamento, destacando que sua vitória foi fruto da união entre a ciência e a fé.

Diagnosticada com câncer de intestino em 2022, ela enfrentou sessões de quimioterapia e 36 aplicações de radioterapia até alcançar este momento, que descreveu como o dia em que seu coração finalmente transbordou de alegria. Durante o processo, Simony ressaltou que não caminhou sozinha e fez questão de agradecer o apoio fundamental de sua família, da equipe médica e do hospital onde foi cuidada.

VEJA MAIS

image Simony foi traída pelo noivo com repórter da Band; cantora tratava câncer na ocasião
Simony e Felipe Rodriguez se separaram há sete meses.

image Simony revela ter vivido relacionamento narcisista: 'Todo abusador se disfarça de protetor'
A cantora também falou sobre o livro de memórias que está escrevendo

image Simony volta a ser internada para tratamento de câncer
A cantora precisa realizar periodicamente a imunoterapia.

A experiência trouxe reflexões profundas sobre o valor da vida, levando a cantora a afirmar que nenhuma riqueza no mundo substitui a existência e que aprendeu a enxergar cada segundo com mais intensidade. Para ela, a maior conquista dessa recuperação é a oportunidade de continuar presente na vida dos filhos Ryan, Aysha, Pyetra e Anthony, manifestando ainda o desejo de, no futuro, vivenciar a experiência de ser avó.

Ao encerrar sua mensagem, a artista reforçou que sua trajetória pode servir de inspiração e esperança para outras pessoas que ainda enfrentam a doença. Simony declarou que, embora a batalha tenha sido dura, a vitória chegou, permitindo que ela siga vivendo com renovada gratidão. O anúncio encerra um ciclo de superação que começou com o diagnóstico inicial e passou por uma primeira fase de remissão em 2024, culminando agora na conclusão definitiva desta etapa de seu tratamento.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cultura

Simony

câncer

Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

DINÂMICA

BBB 26: Jordana e Chaiany atendem o Big Fone e ganham prêmio para usarem durante o ano todo

Sisters ganham passaporte para o Campeonato Brasileiro em dinâmica do reality

04.04.26 17h32

INFORMAÇÃO

Federação Indígena do Pará cobra responsabilidade de aparelhagem sobre termos pejorativos

Organização se coloca à disposição para dialogar com produtores culturais sobre o uso indevido de iconografias e identidades originárias

04.04.26 16h47

DESABAFO

Luciana Gimenez rebate ataques sobre ex-maridos e filhos: 'Ninguém força homem a ser pai'

Apresentadora utilizou as redes sociais para rebater comentários machistas que associam seu sucesso profissional aos seus antigos relacionamentos

04.04.26 15h17

ELEIÇÃO 2026

Termina neste sábado prazo para que partidos registrem seus estatutos

Regras de desincompatibilização e domicílio eleitoral visam garantir paridade e coibir abuso de poder no pleito de outubro.

04.04.26 14h04

MAIS LIDAS EM CULTURA

POLÊMICA

Samira do BBB 26 conta que sabotou concurso para ganhar título, mas web especula mentira

Sister disse que foi "Garota Butiá", mas internautas não encontraram registros sobre ela no concurso

02.04.26 15h18

EXCLUSIVIDADE

Ménage e violência: entenda o que ocorreu com ex-marido de Nicole Bahls em Belém

Vítima conversou com exclusividade com o oliberal.com e detalhou tudo o que ocorreu em um hotel de luxo com Marcelo Bimbi.

25.10.22 12h41

será?

Quem sai no Paredão do BBB 26 hoje? Veja resultado da parcial

A previsão é de que o programa comece às 23h10

05.04.26 19h52

luto

Como foi a homenagem a Ozzy Osbourne no Monsters Of Rock

O cantor também foi lembrado durante o último show da noite

05.04.26 19h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda