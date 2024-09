Simony revela ter vivido relacionamento narcisista: 'Todo abusador se disfarça de protetor'

QUEBRA DE DETERMINAÇÃO

Deolane Bezerra descumpre ordem judicial logo após deixar a prisão

Entre as medidas estabelecidas para concessão do Habeas Corpus à influenciadora estava a de não se manifestar nas redes sociais ou falar com a imprensa. Mas, ao deixar a prisão, Deolane falou com jornalistas que aguardavam do lado de fora