Simony termina relacionamento de quatro anos com o cantor Felipe Rodriguez

O relacionamento de Simony com cantor sertanejo Felipe Rodriguez chegou ao fim após quatro anos. A cantora usou suas redes sociais para oficializar a notícia para os fãs.

Ela disse que, depois de superar o câncer, se tornou uma mulher mais segura e menos carente: “Não deixe ninguém te manipular emocionalmente”.

O casal chegou a ficar noivo logo após o início do namoro.

Os dois moravam juntos, mas, após a separação, pararam até de se seguir nas redes sociais.

Depois da declaração de Simony, Felipe deu entrevista para a colunista Fábia Oliveira e confirmou o término do relacionamento. De acordo com a jornalista, a relação já teria acabado no fim de 2023.