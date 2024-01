Com rosto inchado, Simony sofre ataques na web e fãs supõe procedimento estético

Simony precisou retomar seu tratamento contra um câncer no intestino, e ela tem compartilhado alguns dos momentos no seu perfil no Instagram. A cantora recebeu dezenas de críticas nas redes sociais após publicar um vídeo em que aparece maquiada e falando sobre empoderamento e autoestima.

Nos comentários da publicação, alguns seguidores questionaram se a cantora havia feito harmonização facial ou outro procedimento estético. Foi uma enxurrada de ataques, de internautas supondo o que tinha ocorrido.

VEJA MAIS

Simony bloqueou os comentários na publicação e se pronunciou em texto, explicando o que ocorreu e nada se tratava de estética.

"Tive uma toxicidade gravíssima no rim e, há quatro meses, faço uso todos os dias de corticoide. Por isso, meu rosto está extremamente inchado", escreveu a artista.

Ela ainda esclareceu que deve passar por mais sessões de imunoterapia em breve