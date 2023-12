Simony retoma tratamento contra câncer: 'Mais 2 anos pela frente'

Simony usou as redes sociais para avisar que retomou seu tratamento contra câncer, nesta terça-feira (12). A cantora publicou no seu perfil no Instagram uma foto em que aparece na cama do hospital falando sobre a nova fase de cuidados com a saúde, com imunoterapia.

VEJA MAIS

"Hoje retomo meu tratamento. Como vocês sabem, tive uma toxicidade nos rins e, por isso, fui obrigada a parar com a imuno. Hoje é dia de agradecer a Deus mais uma vez por me permitir estar aqui e seguir com meu tratamento, que ainda tem mais 2 anos pela frente", contou a artista.

Simony aproveitou para agradecer aos médicos e à enfermeira que o acompanham, além da família e do público. "Eu sou só gratidão sempre. Meus filhos, meu marido, minha mãe, minha família e vocês que, de longe, me dão tanto amor. Vamos em frente, um dia de cada vez. Eu posso, eu acredito, eu consigo", escreveu.