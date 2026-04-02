Abril Azul na Caixa Cultural oferece oficinas e contação de histórias para todas as idades

A Caixa Cultural Belém, por meio do Programa Educativo Caixa Gente Arteira, preparou uma agenda diversificada para este mês de abril. Com início no próximo sábado (04) e seguindo até o dia 30, a programação abrange artes manuais, visuais, contação de histórias e oficinas para educadores da rede básica. Em alusão ao "Abril Azul", mês de conscientização sobre o autismo, a instituição reforça seu compromisso com a inclusão e o fomento cultural na capital paraense, oferecendo atividades para todas as idades. Todas as ações são gratuitas e as inscrições já podem ser realizadas pelo site oficial da Caixa Cultural.

O cronograma começa no sábado (4), das 10h às 11h, com uma manhã de brincadeiras tradicionais e pintura facial temática de Páscoa, mediada por Glenda Beatriz e Matheus Bento. No mesmo dia, das 16h às 17h, Glenda ministra a Oficina do Coelhinho Surpresa, onde crianças a partir de 5 anos criam fantoches articulados. Já no domingo (5), as atividades infantis continuam com a Vivência Pé de Brincadeiras, das 10h às 11h, explorando jogos de povos originários como os Iny e Kariri-Xocó, sob mediação de Bianca Maciel e Matheus Bento. À tarde, das 16h às 17h30, Lucas Bereco e July Silva conduzem a contação de histórias "O Coelhinho que não era de Páscoa".

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A segunda semana destaca a inclusão e os saberes indígenas. Na quinta-feira (9), das 10h às 12h, o Projeto Semear realiza um encontro formativo sobre Arte-Educação e TEA, voltado a educadores e mediadores, com Bianca Neves, Ana Cristina Weyl e Mannoella Neves. No domingo (12), a escritora indígena Márcia Kambeba assume a programação com a contação de histórias "Matinta Pajé", às 10h, seguida pela oficina de Composição Poética, das 14h às 16h, destinada a maiores de 14 anos.

A diversidade cultural segue em pauta na segunda quinzena. No sábado (18), Matheus Bento ministra a oficina de Brinquedo de Miriti, das 14h às 18h, para o público de 6 a 12 anos. No domingo (19), a manhã começa com "Contos Tupinambás", apresentados pelo arte-educador Rudá Tupy às 10h; à tarde, das 14h às 19h, a artesã Petra Roja e o cacique Freddy Cardona ensinam a técnica da Cestaria Warao para jovens e adultos. Na quinta-feira (23), o Projeto Semear retorna com o tema "Arte, Currículo e Interculturalidade", focado na formação de professores sobre a Lei 11.645/08, com mediação de Bianca Neves e Matheus Bento.

O encerramento do mês foca em técnicas manuais e de desenho. Na sexta-feira (24), Rita Helena conduz a oficina de Bordados Marajoaras, das 14h às 18h, transpondo grafismos ancestrais para o tecido. No final de semana dos dias 25 e 26, ocorre a oficina de Xilogravura, das 14h às 18h, explorando a técnica de impressão em madeira. Por fim, de 28 a 30 de abril, das 17h às 20h, o educador Gustavo Azevedo ministra o curso "Primeiros Traços", uma iniciação ao desenho dividida em três módulos que abrangem desde formas básicas até noções de profundidade e perspectiva.

Enquanto as contações de histórias e vivências lúdicas matinais possuem entrada livre, as oficinas e encontros formativos possuem vagas limitadas e exigem inscrição prévia exclusivamente pelo site da Caixa Cultural.